Il prossimo mercoledì 11 febbraio, su Canale 5, va in onda l'ultima puntata di Una nuova vita. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, l'amicizia tra Margaret e Iman si trasforma in qualcosa di più. Per quanto riguarda Vittoria: il rapporto tra la dottoressa e suo figlio Matteo è sempre più complicato, tanto che lui scegliere di andare a vivere con Barbara e Umberto.

Anticipazioni 5° e 6° episodio

La prossima settimana, su Canale 5, vanno in onda gli ultimi due episodi di Una nuova vita.

Le anticipazioni parlano di un rapporto dilaniato tra Vittoria e suo figlio Matteo: il ragazzo decide di andare a vivere con Barbara e Umberto, visto che hanno chiesto l'affidamento del ragazzo.

A confondere ulteriormente il ragazzo è stato il nuovo scandalo che ha coinvolto Vittoria: sono uscite delle foto che ritraggono la donna in compagnia di Diego. Nonostante tutto, Vittoria non si arrende e continua ad indagare sulla morte del marito avvenuta diversi anni prima. Quella che sembrava essere una semplice amicizia si sta invece rivelando qualcosa di più tra Margaret e Iman: le due donne sono sempre più vicine. Marco, invece, riesce a liberare Asia, ma la ragazza continua ad essere turbata per via di un sogno nel bosco e il suono di alcuni campanellini che le risuonano nella testa. Vittoria riesce a salvare la vita di Firas da un'intossicazione di piombo. Dopo una serie di indagini approfondite con l'aiuto di Marco, i due scoprono un cadavere nel cantiere sepolto da decenni.

Ascolti tv 4 febbraio

Mercoledì 4 febbraio, si è rinnovata la sfida degli ascolti del prime time.

Su Rai 1, l'ultima puntata de L'Invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro ha vinto la serata con il 22.3% di share e 3.894.000 spettatori incollati al piccolo schermo dalle dalle 21:50 alle 23:38. Una nuova vita su Canale 5 è stato seguito da 2.659.000 spettatori con uno share del 16.7% dalle 21:57 alle 00:02. Su Italia1, la partita di Coppa Italia Inter-Torino ha interessato 2.461.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Tv8 Mia moglie per finta è stato visto da 525.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%.

Il commento di alcuni utenti del web

Il 3° e 4° episodio della serie tv Una nuova vita è stato commentato su X da alcuni utenti del web.

Uno spettatore ha scritto: "Lo sapevo che tra Margaret e Iman ci fosse del tenero". Un altro utente ha affermato: "È fatto veramente bene, con intrighi e storie che si intersecano senza mai capire chi è il colpevole". Un utente ha criticato gli orari di messa in onda: "Alle 23.57 la fiction deve ancora finire. Pensano che non lavora nessuno in questo paese? Che geni". Tra i vari utenti c'è anche chi si è complimentato con Anna Valle e Daniele Pecci: "Due attori strepitosi, ma anche tutto il cast con Capparoni, Tersigni. Davvero bravi tutti".