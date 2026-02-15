Ornella tornerà a casa nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 febbraio, ma lei e Raffaele saranno ancora in forte crisi.

Le anticipazioni rivelano che Giulia ascolterà lo sfogo di Ornella, mentre Roberto sarà in seria difficoltà. Ferri dovrà occuparsi di Cristina e dirle che sua madre versa in gravi condizioni.

Eleonor Price dirà addio a Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che per Eleonor Price arriverà il momento di salutare Napoli. La ricca imprenditrice ultimerà l'acquisto dello yacht e dopo essersi chiarita con Imma e Ciro ripartirà per l'America.

Raffaele si separerà dalla sua amica, ma non starà a lungo da solo: Ornella, infatti, tornerà dopo la sua vacanza in Spagna. Rivedere sua moglie riaccenderà la speranza in Raffaele, ma la situazione tra i due non sarà affatto rosea. Ornella sarà ancora arrabbiata con suo marito per aver rifiutato il pensionamento e mandato all'aria i loro progetti futuri. La dottoressa Bruni non riuscirà proprio a fare finta di niente e parlerà con Giulia della sua crisi coniugale. Il sentimento tra Ornella e Raffaele sarà ancora vivo, ma non basterà a tenere unita la coppia come lo era un tempo. La madre di Viola riconoscerà che qualcosa si è rotto e spiegherà a Giulia che i giorni di lontananza non hanno fatto sparire la sua delusione.

Roberto dovrà affrontare una situazione molto difficile

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 16 al 20 febbraio, Roberto e Marina festeggeranno per la vendita dello yacht, ma la gioia durerà poco. Una terribile notizia, infatti, trascinerà Ferri in una situazione che non saprà come gestire. Cristina e Greta avranno un incidente e, se la ragazzina se la caverà con una frattura, la donna sarà molto grave. Roberto dovrà occuparsi di sua figlia quando sarà dimessa dall'ospedale, ma soprattutto dovrà parlarle della situazione in cui versa Greta e non sarà affatto facile. Nel frattempo, tra Gianluca e Anna sembrerà esserci una svolta. Il ragazzo, però, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e gli sbalzi d'umore della restauratrice. Cosa nasconde Anna? Nelle scorse puntate è emersa una forte inquietudine in lei, tanto che ha distrutto una tela su cui stava lavorando da giorni.