Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 2 al 6 marzo in prima visione assoluta rivelano che Diego si mostrerà disperato per la situazione che sta vivendo con Ida, dato che i due si ritroveranno ancora una volta sul piede di guerra.

Anche per Rosa non sarà facile affrontare la sua delicata situazione sentimentale, dato che la donna sentirà di provare ancora qualcosa di forte nei confronti di Pino, nonostante abbia scelto di dare una seconda chance a Damiano.

Diego disperato per Ida: anticipazioni Un posto al sole 2-6 marzo 2026

Ida e Diego torneranno al centro delle trame dei prossimi episodi di Un posto al sole su Rai 3: il rapporto tra i due entrerà seriamente in crisi, al punto che il ragazzo non saprà più come gestire e affrontare la situazione.

Le liti saranno all'ordine del giorno e ci sarà un durissimo scontro anche all'interno del Vulcano, che finirà per mettere a durissima prova Diego.

Il figlio di Raffaele si mostrerà demotivato e non saprà più come affrontare la situazione con la sua compagna, mostrandosi seriamente provato e scosso dall'accaduto.

Anche per Raffaele, però, non sarà un momento facile: il rapporto con Ornella mostrerà sempre più difficoltà e i due non riusciranno a trovare un punto di incontro tale da poter mettere in secondo piano queste incomprensioni.

Rosa in forte crisi nei prossimi episodi di Un posto al sole di marzo

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 marzo 2026, inoltre, rivelano che Rosa si mostrerà in forte crisi dopo aver preso la decisione di riprovare a mettere in piedi la sua storia d'amore con Damiano.

La donna, infatti, si renderà conto di provare una forte gelosia nei confronti di Pino che nel frattempo ha scelto di andare avanti dopo la fine della frequentazione con la postina.

Rosa, però, si renderà conto di non aver superato quel momento e di non essersi lasciata alle spalle la fine di questa storia d'amore che continuerà a farla soffrire.

Intanto Mariella, nonostante le promesse che aveva fatto a Guido, continuerà a dirgli bugie: la donna, infatti, non riuscirà a resistere alla tentazione di vendicarsi e prendersi la sua rivincita su Massaro.