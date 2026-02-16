Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nelle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Rosa e Manuela saranno al centro di scelte delicate che segneranno profondamente il loro percorso. Rosa vivrà un momento di forte agitazione emotiva legato ai sentimenti che proverà ancora per Pino, mentre Manuela, impegnata nei preparativi delle nozze con Niko, dovrà prendere una decisione tutt’altro che semplice. Intorno a loro, a Palazzo Palladini si respirerà un’aria di grandi ritorni e addii significativi: Cristina cercherà sostegno dopo il trauma dell’incidente, mentre la crisi tra Raffaele e Ornella continuerà a pesare, complice anche la presenza ormai agli sgoccioli di Eleanor.

Rosa divisa tra Damiano e i sentimenti ancora vivi per Pino

Rosa, pur immersa nella sua relazione con Damiano, prenderà coscienza che Pino starà andando avanti con la propria vita, e questa consapevolezza riaccenderà emozioni che non si saranno mai del tutto sopite. Una cena al ristorante rischierà di far emergere con forza il suo conflitto interiore, mettendola di fronte ai sentimenti ancora vivi per Pino e all’affetto che continuerà a provare per Damiano. Nel frattempo, Cristina tenterà di nascondere il proprio dolore dietro un’apparente allegria, ma Marina capirà che la ragazza avrà bisogno di un aiuto concreto, mentre Gianluca si sentirà sempre più coinvolto da Anna e Alberto si ritroverà nuovamente faccia a faccia con lei.

Manuela e Niko organizzano il loro matrimonio

Manuela, impegnata nei preparativi delle nozze con Niko, si troverà davanti a una decisione importante che non potrà rimandare. Mentre Ferri continuerà a faticare nel rapporto con Cristina e una rivelazione sugli attimi precedenti l’incidente offrirà una nuova chiave di lettura del suo stato emotivo, Ornella, invece, confiderà a Giulia che la ferita inflitta da Raffaele non sarà ancora guarita. Intanto, il Festival di Sanremo diventerà motivo di tensione tra Guido e Mariella, anche se la serata potrà riservare sviluppi inaspettati: Mariella ritirerà il suo veto, mentre Michele si renderà conto di quanto sarà impegnativo dirigere la radio.