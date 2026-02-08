Eduardo rischierà di essere individuato per una videocamera di sorveglianza nelle puntate di Un posto al sole di febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo il furto alla villa Eduardo penserà di tornare ad occuparsi della sua famiglia e chiudere con la malavita. Tutto, però, sarà messo in discussione da una videocamera di sorveglianza che lui e i suoi complici non avevano calcolato.

Guai in vista a Un posto al sole per Eduardo

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che per Eduardo ci saranno guai in vista dopo il furto alla villa. Il marito di Clara eseguirà tutto alla perfezione con la sua nuova banda, ma presto i sensi di colpa si faranno sentire.

Sabbiese inizierà a pensare all'importanza della sua famiglia e, visto che Stella tenterà di intromettersi tra lui e Clara, proverà a tornare sulla buona strada. Eduardo aiuterà il suo clan a piazzare il bottino del furto alla villa, ma poi deciderà di tirarsi fuori da quell'ambiente e tornare a dedicarsi alla sua famiglia. A questo proposito, Eduardo chiederà ad Angelo di poter lavorare davvero con lui come elettricista. L'uomo avrà davvero voglia di rimettere la testa a posto, anche perché Damiano non sarà così lontano da scoprire la verità. La sfortuna, però, rischierà di rovinare i piani di Eduardo.

Damiano salverà i buoni propositi di Eduardo?

Nelle puntate di Un posto al sole in onda a febbraio, i buoni propositi di Eduardo rischieranno di non essere realizzati.

Tutto dipenderà da una videocamera di sorveglianza che potrebbe incastrare Sabbiese e cambiare per sempre il suo destino. La polizia potrebbe arrivare ad individuare che Eduardo è il ladro: Damiano aiuterà il suo amico? In passato, Renda ha fatto di tutto per tirare Sabbiese fuori dai guai. Non si esclude che le immagini di quella videocamera capitino proprio sotto gli occhi di Renda. In questo caso, il fidanzato di Rosa sarebbe seriamente in crisi: aiutare l'amico o non rischiare il suo posto di lavoro? Ultimamente Damiano non ha avuto vita facile a causa del commissario che lo osserva attentamente ed è pronto a punirlo al minimo errore. Questo certamente renderà a tutti le cose molto più difficili.