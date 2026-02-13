Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio alle 20:50, promettono emozioni forti e colpi di scena per i fan della soap partenopea. Nell’arco di questa settimana vedremo Roberto e Marina dividersi tra la soddisfazione professionale e una notizia sconvolgente che cambierà il loro umore. La giovane Cristina, dopo un brutto incidente, dovrà affrontare un difficile percorso di ripresa sia fisica che psicologica, mentre la presenza di Eleanor Price a Napoli sembra giunta al termine, ma il destino ha in serbo una svolta inaspettata per lei e Raffaele.

Intanto, tra app di incontri e piani segreti, Mariella e Cerruti si impegnano a trovare un uomo all’altezza per Bice, mentre la storia tra Gianluca e Anna potrebbe finalmente decollare. Non mancheranno tensioni per Eduardo, deciso a cambiare vita ma ancora nel mirino della polizia, e nuove dinamiche al Vulcano, dove Samuel si prepara per una festa di Martedì Grasso che potrebbe rivelare più di una sorpresa.

Cristina torna a casa, Roberto e Marina alle prese con il suo trauma

Mentre la realizzazione del lussuoso yacht commissionato da Eleanor Price segna un successo per Roberto e Marina, la gioia viene rapidamente oscurata da una terribile notizia che li coglie impreparati. Il focus della settimana si sposta su Cristina, la figlia di Roberto, coinvolta in un incidente che le ha causato una frattura alla gamba.

Se la diagnosi fisica è rassicurante, il danno emotivo si rivela ben più profondo: la ragazza appare fragile e turbata, incapace di affrontare il trauma subito. Roberto, già messo a dura prova dalla situazione, si troverà in difficoltà nel gestire le emozioni della figlia, mentre Marina cercherà di sorreggerlo e di aiutare Cristina a ritrovare un po’ di serenità. Dopo giorni di apprensione, finalmente per Cristina arriva il momento di lasciare l’ospedale: potrà tornare a casa, dove i suoi genitori dovranno affrontare la sfida di accoglierne la vulnerabilità e sostenere il suo lento recupero.

Eleanor verso l’addio, ma Raffaele riceve una sorpresa inattesa

La partenza di Eleanor Price per l’America sembra ormai inevitabile, lasciando un velato senso di malinconia a Palazzo Palladini.

Raffaele accetta con difficoltà l’idea di dover salutare la donna, ma il distacco si rivelerà meno netto del previsto. Proprio quando Eleanor e il suo staff si preparano a lasciare Napoli, un gesto inaspettato regalerà a Raffaele una gioia insperata: Eleanor, grazie anche alla sua mediazione, riuscirà a riconciliarsi con Imma e Ciro, concludendo con serenità una vicenda che sembrava irrisolvibile. Ma le sorprese non finiscono qui: durante i festeggiamenti per questa riconciliazione, un arrivo misterioso scombinerà i piani dei presenti, lasciando presagire nuovi sviluppi. Sul fronte sentimentale, Gianluca e Anna sembrano finalmente pronti a lasciarsi andare ai sentimenti dopo settimane di incertezze, anche se il carattere imprevedibile di Anna rischia di complicare ancora le cose.

Intrighi, app di incontri e tensioni per Eduardo

Nel frattempo, lo scenario della soap si arricchisce di nuove trame secondarie. Mariella e Salvatore, con l’aiuto di Cerruti, decidono di selezionare tramite un’app di incontri il candidato perfetto per Bice, ma il loro piano rischia di essere rovinato da imprevisti dell’ultimo minuto. Micaela vive un momento di difficoltà sul lavoro, subendo una ramanzina da Michele e trovando conforto in Samuel, che si sta impegnando nell’organizzare la festa di Martedì Grasso al Vulcano. Sul versante criminale, Eduardo cerca di chiudere col passato, affidando la refurtiva a un ricettatore e proponendo ad Angelo di proseguire come elettricista. Tuttavia, le immagini di una telecamera di sorveglianza potrebbero metterlo nei guai con la polizia, rendendo il suo percorso di redenzione ancora più arduo.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’ultimo episodio trasmesso, la tensione era palpabile a Palazzo Palladini: nonostante gli sforzi di Raffaele per mediare tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore, l’incontro non aveva portato ai risultati sperati, lasciando l’amaro in bocca a entrambi gli schieramenti. Silvia, intanto, aveva deciso di dare una nuova opportunità lavorativa a Gianluca, anche se il giovane Palladini si trovava già ad affrontare nuove ombre sulla sua serenità. L’avvicinarsi di San Valentino aveva portato una ventata di romanticismo tra i personaggi: Samuel e Nunzio si erano impegnati per sorprendere Micaela e Rossella, cercando di dimostrare il loro affetto con piccoli gesti che avevano scaldato il cuore dei fan.