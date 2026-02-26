Le trame di Un posto al Sole e de Il paradiso delle signore si intrecciano con un evento di portata internazionale che, in questi giorni, sta catalizzando l'attenzione mediatica. Si tratta del Festival di Sanremo, attualmente in corso sulla Rai fino a sabato 28 febbraio 2026.

Un posto al sole: Guido e Mariella litigano per il Festival di Sanremo

Nelle prossime puntata di Un posto al Sole, soap opera che va in onda tutti i giorni su Rai 3, si parlerà proprio dell'attesissimo Festival della Canzone Italiana, meglio noto come Il festival di Sanremo.

Le trame della soap opera targata Rai fa, così, sinergia con la kermesse canora ligure, facendola così rientrare nelle loro narrazioni, proprio durante lo svolgimento della stessa. Una concomitanza molto singolare. Nel corso di questa settimana, infatti, Guido e Mariella saranno chiamati a portare avanti la trama del festival. Scendendo più nel dettaglio, il Festival di Sanremo diventerà occasione per un litigio tra i due protagonisti della soap opera napoletana. La loro serata potrebbe rivelare delle sorprese: la donna "vieterà", infatti, la visione del Festival 2026, ma alla fine cambierà totalmente idea.

Festival di Sanremo ne Il paradiso delle Signore

Non mancano riferimenti al Festival di Sanremo anche nel corso delle Trame de Il paradiso delle Signore.

La vicenda, in questo frangente, sarà portata avanti da Irene. La donna, infatti, non saprà come comportarsi e si troverà di fronte ad una scelta. La scelta riguarda il vedere Sanremo con le sue amiche, oppure uscire con Cesare Brugnoli. Alla fine la scelta verrà compiuta per forza di cose. Cesare regalerà, infatti, un nuovo apparecchio televisivo alla donna, che coglierà l'occasione per invitare tutti a "Casa Ragazze". La serata sembra promettere bene, ma la notizia della morte del celebre cantante Luigi Tenco rovinerà tutti i piani. Si tratta di un evento realmente accaduto a Sanremo nel 1967 e inserito nel contesto de Il paradiso delle Signore. C'è da chiedersi come le persone a "Casa Ragazze" prenderanno questo evento in diretta e come reagiranno.

Per scoprirlo, non resta che guardare le puntate nella fiction televisiva targata Rai.

Gli ascolti di Sanremo 2026

Dopo la prima serata di Sanremo 2026, che ha visto diminuire gli ascolti rispetto alla edizione precedente, si nota un aumento dello share. Nonostante si sia ancora lontani dal numero di ascolti della precedente edizione targata Carlo Conti, il Festival della canzone italiana ha avuto un ottimo seguito. La seconda serata, secondo i dati Auditel, ha visto incollati al monitor 8.814.000 spettatori, con un 59% di share.