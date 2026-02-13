Nelle prossime puntate di Un posto al sole sono previsti diversi nuovi ingressi, ma anche alcune uscite importanti. Tra queste spicca quella di Ilenia Lazzarin, assente dalla soap ormai dal periodo natalizio.

A confermare l’uscita temporanea (o forse definitiva) di Viola dal cast c’è anche un dettaglio significativo: il personaggio è stato rimosso dalla sigla iniziale. Un segnale che non è passato inosservato ai fan più attenti.

Nelle ultime ore, inoltre, sta circolando un video che alimenta ulteriormente i dubbi. Nel filmato si vede che il camerino un tempo assegnato a Ilenia Lazzarin è stato affidato a Luigi Di Fiore, l’attore che interpreta il dottor Luca De Santis.

Un indizio che sembra confermare un cambiamento ormai evidente dietro le quinte della soap.

Viola lascia Un posto al sole

Dopo una lunga costruzione narrativa che l'ha vista allontanarsi da Eugenio per iniziare una relazione con Damiano, Viola in brevissimo tempo ha deciso di tornare con suo marito.

La velocità con cui la donna è tornata dal magistrato ha alimentato l'ilarità di alcuni fan, che hanno attribuito la sua scelta alla convenienza più che all'amore.

Un posto al sole, la storia tra Viola e Damiano non ha mai convinto

A prescindere da quello che pensa il pubblico, va detto che gli sceneggiatori non hanno mai creduto nella storia tra Viola e Damiano. I due non sono mai andati a vivere insieme e non hanno mai avuto scene particolarmente intense.

In ogni caso, mentre Renda resta nel cast e ci riprova con la sua ex Rosa, l'arco narrativo di Viola sembra essere giunto al termine.

Ilenia Lazzarin fuori dalla sigla e senza camerino

Ilenia Lazzarin è uscita dalla sigla per lasciare il suo posto a Samuele Cavallo. Se non si tratta di un addio definitivo, è comunque il segnale che Viola non farà più parte del cast regolare.

La sua assenza, nell’attuale arco narrativo, non passa inosservata. È partita per Parigi con Eugenio durante le festività natalizie, ma il fatto che non sia ancora tornata a Palazzo Palladini solleva più di una domanda. Possibile che non senta il bisogno di rientrare per sostenere la madre in un momento difficile o per stare accanto a Raffaele, che per lei c’è sempre stato e che ora si ritrova solo?

Naturalmente si tratta di scelte di sceneggiatura, ma tutto lascia pensare che, almeno per ora, il rientro di Ilenia non sia previsto. E se dovesse tornare, difficilmente lo farà con un ruolo centrale.

A rafforzare questa sensazione c’è anche un video circolato nelle ultime ore, in cui Patrizio Rispo racconta con ironia che il camerino di Ilenia è stato assegnato a Luigi Di Fiore. L’attore, con grande eleganza, ha precisato di sentirsi solo “di passaggio” e di non aver toccato nulla. Un dettaglio simpatico, ma che per molti fan suona come un’ulteriore conferma di un cambiamento ormai evidente.