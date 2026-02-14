Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 22 al 26 febbraio 2026 rivelano che Roberto Ferri si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata legata all'incidente che ha avuto come protagonista sua figlia Cristina.
Intanto Rosa, sempre più proiettata verso la sua nuova vita al fianco di Damiano, si ritroverà in crisi quando si renderà conto che anche il suo ex Pino ha ormai voltato pagina mentre Manuela sarà sempre più impegnata coi preparativi per le sue nozze con Niko.
Roberto Ferri fa una scoperta inattesa: anticipazioni Un posto al sole 22-26 febbraio
Cristina, dopo il difficile momento dell'incidente, verrà dimessa dall'ospedale e si trasferirà a casa del padre Roberto Ferri durante il periodo della convalescenza.
Il rapporto tra i due, però, non sarà dei migliori: Roberto farà gran fatica a dimostrare il suo affetto alla ragazza, la quale non riuscirà a nascondere la sofferenza per tale situazione, finendo per confidarsi con Marina Giordano.
Intanto Roberto, proprio in merito a quella terribile notte e all'incidente di sua figlia, si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata che lo lascerà profondamente turbato e amareggiato.
Rosa si ritrova in crisi nei prossimi episodi di Un posto al sole fino al 26 febbraio
Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 26 febbraio su Rai 3, inoltre, rivelano che Rosa porterà avanti la sua relazione con Damiano ma, intanto, vivrà un momento di crisi.
La donna, infatti, sarà alle prese con dei momenti di stallo nel momento in cui si renderà conto che anche il suo ex Pino sta andando avanti con la sua vita.
Gianluca, invece, porterà avanti la frequentazione con Anna ma qualcosa andrà storto dopo che i due avranno un confronto: la ragazza finirà per deludere tutte le aspettative del figlio di Alberto Palladini in merito a quella che poteva essere la loro storia d'amore insieme.
Per Manuela, invece, proseguiranno i preparativi legati all'organizzazione del suo imminente matrimonio con Niko: la donna, però, dovrà fare i conti con una serie di imprevisti e un dilemma che finirà per metterla a durissima prova nei prossimi episodi.