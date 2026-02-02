La puntata di Un posto al sole, andata in onda stasera lunedì 2 febbraio, si è chiusa con un apparente lieto fine per Rosa e Damiano. Renda ha infatti chiesto a Rosa di andare a vivere insieme, ma negli ultimi istanti la regia si è soffermata sul suo sguardo, che secondo molti fan lasciava trasparire ripensamento e inquietudine. Ma è davvero così?

Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda fino al 6 febbraio, confermano che Damiano non sarà affatto convinto della sua scelta e che porterà avanti una sorta di recita, di cui Rosa resterà completamente all’oscuro.

Finalmente insieme

Nelle puntate attualmente in onda, Rosa ha affrontato Damiano senza esitazioni, chiedendogli spiegazioni sulla sua indecisione riguardo alla convivenza. Gli ha anche rinfacciato che in passato non aveva avuto gli stessi dubbi con Viola, con la quale era pronto a fare questo passo senza esitazioni.

Le parole di Rosa hanno profondamente scosso Damiano, aumentando la pressione su di lui e spingendolo a prendere una decisione. Nel finale di puntata, Renda ha dato a Rosa la bella notizia, confermandole che avrebbero vissuto insieme al piccolo Manuel come una vera famiglia. Le anticipazioni confermano che i due condivideranno la notizia anche con il bambino e tutto sembrerà procedere per il meglio, ma in realtà le cose non stanno affatto così.

Damiano ha già cambiato idea

Dopo il confronto con Damiano, Rosa sarà felicissima, convinta che lui abbia finalmente scelto di stare con lei. In realtà, ciò che la donna ignora è il profondo disagio che Damiano continua a nascondere.

Il poliziotto andrà avanti fingendo sicurezza, senza trovare il coraggio di confessarle i suoi dubbi sulla convivenza. Un silenzio pericoloso, destinato a far esplodere presto nuove tensioni.

Fan scatenati sui social: "Si è già pentito"

La puntata di Un posto al sole di stasera ha scatenato un fiume di commenti sulla proposta di convivenza di Damiano a Rosa, e il verdetto del pubblico appare tutt'altro che entusiasta. Uno spettatore ironico sintetizza perfettamente il momento clou della serata annotando che Damiano "si è pentito appena l'ha detto", mentre un altro fan più attento ai dettagli sottolinea di aver colto lo sguardo triste e rassegnato del poliziotto proprio nell'istante della proposta.

La scena finale ha fatto discutere parecchio, con molti che hanno notato l'espressione poco convinta di Renda durante l'abbraccio e il bacio con Rosa. Da una parte la Picariello appare al settimo cielo per questa svolta, dall'altra lui sembra tutt'altro che felice. Qualcuno si chiede apertamente quanto durerà questa storia, mentre un commento più tagliente definisce Damiano un superficiale che starebbe illudendo Rosa solo per gelosia nei confronti di Pino, aggiungendo che come uomo il postino gli sarebbe di gran lunga superiore.

Non manca chi accusa gli autori di non voler concedere un po' di serenità a questa coppia tormentata. Il giudizio più amaro arriva da chi definisce questa relazione una "minestra riscaldata" destinata a una fine meschina. Il sentiment generale della serata lascia poco spazio alle speranze per i fan di Rosa e Damiano come coppia.