Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano un evento drammatico destinato a sconvolgere molti protagonisti della soap partenopea. Nella puntata in onda lunedì 16 febbraio alle 20:50 su Rai 3, i coniugi Ferri passeranno dall’entusiasmo per la rinascita dei Cantieri Flegrei Palladini a un incubo improvviso. Proprio durante i festeggiamenti, infatti, arriverà una notizia che li lascerà senza fiato: Cristina e Greta sono rimaste coinvolte in un grave incidente e le loro condizioni destano forte preoccupazione. A pagare il prezzo più alto sarà Greta, che riporterà conseguenze più serie rispetto alla bambina, gettando Roberto in uno stato di angoscia profonda.

Marina e Roberto scoprono che Greta e Cristina hanno avuto un incidente

Marina e Roberto vivranno un momento di grande esaltazione grazie all’arrivo di un’importante commessa: la facoltosa imprenditrice statunitense Eleanor Price ha scelto i Cantieri Flegrei Palladini per la costruzione di un lussuoso yacht. Un ordine prestigioso che permetterà all’azienda di rialzarsi dopo la disastrosa gestione di Gennaro Gagliotti, finito in carcere per aver accoltellato la moglie Antonietta. Mentre i coniugi Ferri festeggiano il ritorno al successo e la rinascita dei cantieri, la loro gioia verrà però spezzata da una notizia terribile. Un bollettino improvviso li getterà nella disperazione più profonda: Cristina e Greta sono rimaste coinvolte in un grave incidente.

A destare maggiore preoccupazione saranno soprattutto le condizioni di Greta, l’ex compagna di Roberto, che risulterà la più colpita e in pericolo.

Roberto deve occuparsi di Cristina

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Roberto si aprirà una fase di profondo sconforto, destinata a sconvolgere il suo equilibrio. Va ricordato che lui e Greta sono separati da molti anni, poco dopo la nascita di Cristina, e che i loro rapporti non sono mai stati semplici. Con il ricovero d’urgenza di Greta, Cristina verrà affidata a Roberto, che dovrà trovare la forza di affrontare un momento così drammatico. Da un lato sarà chiamato a prendersi cura della figlia con la giusta dose di tenerezza e presenza; dall’altro dovrà reggere il peso emotivo della situazione e il timore per le condizioni dell’ex compagna.

Le nuove trame della soap partenopea anticipano inoltre l’arrivo di un uomo legato in qualche modo a Greta. Non è ancora chiaro se si tratti del suo attuale compagno o di una figura con un altro tipo di legame, ma la sua presenza sembra destinata a introdurre nuovi sviluppi. Le indiscrezioni parlano infatti di una storyline ricca di sorprese e colpi di scena, pronta a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha estromesso Rino dal furto

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Eduardo ha scelto di unirsi alla banda di Stella, ma coinvolgendo soltanto la sua amante e il fratello Angelo. Una decisione che ha escluso completamente Rino, lo zio della ragazza, dal colpo: infatti, quest’ultimo non ha preso parte al furto avvenuto in una villetta.

Nel frattempo, Clara continua a essere ingannata. Non immagina minimamente che suo marito, oltre a tradirla, sia tornato a frequentare ambienti pericolosi e a muoversi in un giro criminale da cui aveva promesso di stare lontano. Intanto, Damiano prosegue le indagini per individuare la banda responsabile delle rapine che da mesi tormentano i gioiellieri di Napoli. La caccia ai ladri si fa sempre più serrata, mentre i vari tasselli della vicenda iniziano lentamente a incastrarsi.