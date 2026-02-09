Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano l’epilogo di un furto con tanto di vendita della refurtiva e una visita inaspettata. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 17 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Eduardo chiuderà i conti con Angelo riguardo ai gioielli rubati in una villetta, ma gli proporrà anche di lavorare per lui come elettricista. Intanto, per Gianluca si prospetterà un incontro che lo renderà molto felice. Ci sarà spazio anche per la piccola Cristina, che fortunatamente non riporterà gravi conseguenze dopo l’incidente.

Eduardo vuole continuare a lavorare con Angelo

Eduardo chiuderà i conti con Angelo, il fratello della sua amante Stella, dopo essere riuscito a piazzare la refurtiva presso un ricettatore. Tuttavia, Sabbiese avrà una proposta da fare al suo complice: vorrà che continui a lavorare per lui come elettricista. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole non chiariscono però quale sarà la risposta di Angelo alla proposta di Eduardo, né se la collaborazione si trasformerà davvero in un impiego stabile nel tempo. Inoltre, Sabbiese proverà per l'ennesima volta a tornare sulla retta via, dedicandosi alla famiglia. Intanto, Roberto scoprirà con sollievo che sua figlia Cristina non ha riportato gravi conseguenze dopo l’incidente: la bambina avrà soltanto una gamba fratturata.

Ferri, però, dovrà parlare a cuore aperto con lei, probabilmente per aggiornarla sulle gravi condizioni in cui versa sua madre, Greta.

Gianluca riceve una visita inaspettata

Nel frattempo, per Gianluca arriverà il momento di ricevere una visita inaspettata e per lui molto gradita. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio del 17 febbraio non rivelano chi incontrerà il figlio di Alberto Palladini, né se si tratterà di una vecchia conoscenza o semplicemente di Anna, la ragazza che frequenta con lui il centro di disintossicazione dove sta cercando di superare la sua dipendenza dall’alcol. Micaela, invece, riceverà una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfogherà con Samuel. Quest’ultimo, intanto, sarà oberato di impegni perché alle prese con l’organizzazione della serata di martedì grasso al Caffè Vulcano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lorenza è stata assunta a Caffè Vulcano

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, la situazione tra Damiano e Rosa è rimasta estremamente delicata: i due hanno continuato a scontrarsi, incapaci di trovare un equilibrio stabile, e la loro relazione ha rischiato di incrinarsi definitivamente. Nel frattempo, Raffaele si è ritrovato sempre più coinvolto nelle richieste della ricca imprenditrice americana Eleanor Price, diventando per lei un punto di riferimento nonostante le difficoltà linguistiche e la curiosità invadente di Renato, che non ha perso occasione per immischiarsi. Sul fronte professionale, Michele ha deciso di affrontare Roberto Ferri per chiarire una volta per tutte il suo ruolo in radio, spinto anche dai consigli di Silvia. Anche Gianluca ha vissuto giorni difficili: il ragazzo ha dovuto fare i conti con una forte delusione personale, quando ha scoperto che Lorenza è stata assunta a Caffè Vulcano.