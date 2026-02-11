Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 16 al 20 febbraio, ci sarà il ritorno di Greta, Eduardo Nappi e Cristina. I tre saranno coinvolti in un tragico incidente che avrà un forte impatto sulle trame della soap.

Ci sarà però anche un’altra importante novità: la figlia di Roberto Ferri avrà un nuovo volto. Nei prossimi episodi, infatti, Cristina verrà interpretata dalla giovane attrice Melissa Caturano, nata nel 2011 e già protagonista di un percorso artistico sorprendente per la sua giovane età.

Un posto al sole: Roberto spegne il telefono, poi l’incidente sconvolge la famiglia

Prima di partire con Greta ed Eduardo, Cristina proverà a chiamare suo padre. Roberto, però, sarà concentrato sulla consegna dello yacht commissionato da Eleanor Price e le risponderà in fretta, liquidandola con poche parole. Quel gesto si rivelerà fatale.

Poco dopo, i tre rimarranno coinvolti in un grave incidente e dall’ospedale tenteranno più volte di contattare Ferri, senza successo. Solo quando riaccenderà il cellulare, Roberto scoprirà l’accaduto e correrà al San Filippo.

In uno scenario drammatico, con Greta in pericolo di vita, la donna, prima di essere operata, gli farà promettere che si occuperà di Cristina.

Nel frattempo la giovane Ferri, sebbene fuori pericolo, verrà sedata a causa dello shock.

Il senso di colpa di Ferri e le condizioni di Greta

Dopo aver scoperto che Cristina ha riportato una frattura alla gamba, Roberto dovrà affrontare il momento più difficile: spiegare alla figlia le gravi condizioni della madre.

Il senso di colpa per quel telefono rimasto spento continuerà a tormentarlo, mentre Marina gli resterà accanto. Dopo alcuni giorni Cristina lascerà l’ospedale, e potrà andare a Palazzo Palladini.

Al momento non è chiaro cosa accadrà a Cristina ed Eduardo, ma le anticipazioni non lasciano presagire nulla di rassicurante. La sensazione è che questa vicenda fungerà da espediente narrativo per inserire stabilmente Cristina nella vita di Ferri e aprire nuove dinamiche.

Per questo importante snodo della trama, gli sceneggiatori hanno deciso di affidare il ruolo a una giovane attrice dal curriculum già significativo: Melissa Caturano.

Chi è Melissa Caturano, il nuovo volto di Cristina

A interpretare Cristina sarà Melissa Caturano, giovane attrice nata nel 2011. Dopo gli esordi nel 2021 alla PM5Lab, ha lavorato come modella e ha debuttato al cinema con Napoli magica di Marco D’Amore.

In seguito ha recitato in Attassati, La vita bugiarda degli adulti e Mare fuori, fino ai progetti più recenti come Il Maestro e Uonderbois.La giovane artista è inoltre una ballerina agonista e campionessa interregionale di danze latine e porterà sicuramente nella soap talento e intensità in uno dei momenti più drammatici della stagione.