Chi sperava in un ripensamento dell'ultimo momento da parte di Eduardo resterà deluso. Non solo lui e Angelo riusciranno a portare a termine il colpo, ma Sabbiese avrà addirittura un ruolo decisivo nella riuscita del piano.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 20 febbraio rivelano che Eduardo sarà inizialmente entusiasta per l’esito del colpo. Ma la sua soddisfazione durerà poco: un video delle telecamere di sicurezza potrebbe infatti incastrarlo e metterlo seriamente nei guai.

Un grande rischio

L’episodio di venerdì 6 febbraio si è concluso con Eduardo e Angelo pronti a entrare nella villetta, mentre Stella era fuori a fare da palo.

Per un attimo è sembrato che Sabbiese stesse per cambiare idea, ma così non è stato. Le anticipazioni confermano che lui e il suo complice entreranno nella villetta, anche se qualcosa non andrà come previsto.

Una volta dentro, i due scopriranno che la cassaforte è vuota, proprio mentre il giardiniere sta per rientrare. Angelo verrà preso dal panico, ma Eduardo, con grande freddezza, inizierà a ragionare su dove potrebbero essere nascosti i gioielli. Dopo aver osservato la casa, noterà una sospetta scatola dei medicinali e oro e brillanti saranno proprio lì. I due riusciranno a prendere tutto e a fuggire insieme a Stella. Il colpo sembrerà essere andato alla perfezione… ma sarà davvero così?

Damiano inizia a indagare

Dopo l’euforia per il colpo riuscito, Eduardo e Stella si lasceranno travolgere dalla passione, ma poco dopo Sabbiese farà marcia indietro, confessando di voler tornare da Clara.

Stella, ferita e furiosa, non accetterà il rifiuto in silenzio e deciderà di presentarsi da Clara senza rivelare chi è davvero. Eduardo si troverà così con le spalle al muro, costretto ad agire in fretta per fermarla e chiudere definitivamente con lei.

Nel frattempo, Damiano avvierà le indagini sul colpo alla villa e per Sabbiese il cerchio rischierà di stringersi molto presto.

Una prova schiacciante

Nelle prossime puntate, Eduardo deciderà di mantenere un profilo basso e chiederà ad Angelo di lavorare davvero per lui come elettricista.

La sensazione è che, dopo il colpo, l’uomo voglia rimettersi sulla retta via, ma potrebbe essere ormai troppo tardi. Le anticipazioni rivelano infatti che una videocamera di sorveglianza ha ripreso lui e la sua banda.

A questo punto il destino di Eduardo sembra segnato: resta solo da capire se sarà proprio Damiano a doverlo arrestare o se ci sarà qualche altro colpo di scena. In ogni caso, è ormai difficile immaginare un lieto fine.