Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che un tragico incidente stradale sconvolgerà le vite di Cristina, Greta ed Eduardo, protagonisti delle puntate trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio alle ore 20:50 su Rai 3. Mentre i tre saranno in viaggio per una vacanza, un terribile schianto trasformerà la settimana bianca in un dramma ospedaliero. Roberto Ferri, inizialmente irraggiungibile, scoprirà l'accaduto solo dopo diverse ore, trovandosi di fronte a una situazione clinica disperata per la sua ex compagna e a un forte trauma per la sua bambina.

Lo schianto durante il viaggio e il colpevole ritardo di Roberto

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la tragedia avverrà subito dopo la partenza di Cristina con la madre Greta e il patrigno Eduardo Nappi. La bambina cercherà un contatto con il padre prima di partire, ma Roberto si mostrerà distratto e sbrigativo, preoccupato solo di concludere un affare con la signora Eleonor Price. Per non avere distrazioni, l'imprenditore spegnerà addirittura il cellulare per diverse ore, restando all'oscuro del fatto che i soccorritori lo staranno cercando disperatamente. Mentre Ferri sarà impegnato in una riunione di lavoro, Cristina, Greta ed Eduardo rimarranno coinvolti in un gravissimo incidente stradale.

La notizia arriverà a Roberto solo molto tempo dopo, quando riaccenderà il telefono e si renderà conto che, mentre lui si occupava di affari, i suoi cari stavano lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale.

Greta in sala operatoria e la piccola Cristina sconvolta

Una volta arrivato al San Filippo, Roberto capirà immediatamente la gravità dell'emergenza. Le condizioni più critiche saranno quelle di Greta: la donna, prima di essere trasportata d'urgenza in sala operatoria in stato di incoscienza, riuscirà a malapena a supplicare il suo ex di proteggere la figlia. Sarà un momento di estrema sofferenza che metterà l'uomo di fronte alle proprie responsabilità di padre. Per quanto riguarda la piccola Cristina, le anticipazioni confermano che la bambina non sarà in pericolo di vita, ma il trauma dell'impatto sarà tale da richiedere una sedazione immediata.

La piccola si troverà in un profondo stato di turbamento, lasciando Roberto in preda all'angoscia e al rimorso per aver ignorato l'ultima telefonata della figlia prima del disastro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eleanor ha chiesto aiuto a Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Eleanor è arrivata a Napoli per concludere un affare con i coniugi Ferri. La facoltosa imprenditrice statunitense ha commissionato un lussuoso yacht ai Cantieri Flegrei Palladini di Roberto e Marina. Tuttavia, questa non è stata l’unica motivazione del suo viaggio in Italia: Eleanor ha infatti confessato a Raffaele di essere giunta nel capoluogo campano per cercare i suoi parenti, dopo aver scoperto che suo padre, decenni prima, aveva avuto una relazione con una donna napoletana.