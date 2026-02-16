Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano un possibile triangolo amoroso in vista per tre protagonisti. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 20:50 su Rai 3, al centro delle vicende ci saranno Anna, Alberto e Gianluca, coinvolti in una serie di incontri e tensioni che cambieranno gli equilibri tra loro. Mentre questo trio affronterà momenti decisivi, a Palazzo Palladini si muoveranno altre storie cariche di emozioni: Cristina cercherà un punto d’appoggio dopo l’incidente, la situazione tra Raffaele e Ornella resterà fragile e il clima familiare sarà attraversato da discussioni e incomprensioni.

Spazio anche alle vicende di Rosa, tornata insieme a Damiano da qualche settimana, che si renderà conto di essere ancora innamorata di Pino.

Anna tra il ritorno di Alberto e l’interesse crescente di Gianluca

Per Anna si aprirà una fase complessa: il suo percorso si intreccerà nuovamente con quello di Alberto, che ricomparirà nella sua vita in modo inatteso. Il loro incontro riporterà a galla questioni rimaste sospese, proprio mentre Gianluca si sentirà sempre più coinvolto da lei. Il ragazzo, infatti, vivrà un momento di forte partecipazione emotiva e sarà costretto a confrontarsi con una situazione che potrebbe mettere in discussione ciò che immaginava per il loro rapporto. Intanto, Cristina proverà a mostrarsi serena nonostante il dolore che continua a portarsi dentro, e Marina capirà che la giovane avrà bisogno di un sostegno concreto per affrontare quanto accaduto.

Ci sarà anche spazio per le vicende di Manuela, che sarà alle prese con il suo imminente matrimonio con Niko e dovrà prendere una decisione importante. Tuttavia, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora nel dettaglio di cosa si tratti.

Le difficoltà di Roberto e le tensioni che attraverseranno Palazzo

Sul fronte familiare, Roberto continuerà a incontrare ostacoli nel rapporto con Cristina, ma un dettaglio emerso sugli istanti precedenti all’incidente offrirà una nuova interpretazione del suo stato d’animo. Ornella, dal canto suo, confiderà a Giulia che la ferita lasciata dalla crisi con Raffaele non si sarà ancora rimarginata, mentre la presenza di Eleanor, ormai prossima alla conclusione, continuerà a pesare sulla coppia.

Nel frattempo, Rosa si ritroverà a riflettere sulla propria vita sentimentale, costretta a fare i conti con emozioni mai del tutto sopite nei confronti di Pino. Rosa, inoltre, si renderà conto che il suo ex è andato anche lui avanti nella sua vita, esattamente come lei. Anche Guido e Mariella vivranno momenti di tensione legati al Festival di Sanremo, mentre Michele si renderà conto delle difficoltà legate alla gestione della radio.