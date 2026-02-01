In queste puntate verranno svelati i primi dettagli sul mistero che lega Eleanor Price alla città di Napoli. Le anticipazioni confermano che la ricca imprenditrice ha un fratello, nato da una relazione vissuta durante gli anni della guerra, e che deciderà di condividere questo segreto con Raffaele.

L’uomo sceglierà di aiutarla nella sua missione, ma l’intervento di Rosa potrebbe rovinare tutto.

Eleanor svela il suo segreto a Raffaele

Eleanor capirà di potersi fidare di Raffaele e, durante una passeggiata tra i vicoli di Napoli, gli confiderà il vero motivo del suo viaggio.

L’imprenditrice racconterà di essere alla ricerca di un fratello, di cui ha scoperto l’esistenza solo recentemente, nato da una relazione che suo padre ebbe con una donna italiana durante gli anni della guerra.

Profondamente colpito dalla sua storia, Raffaele deciderà di aiutarla e si metterà sulle tracce dell’uomo, coinvolgendosi sempre di più nella ricerca. Tuttavia, un gesto involontario di Rosa potrebbe rischiare di mandare tutto all’aria.

Un lieto fine in arrivo

Nonostante gli imprevisti, la missione sembra destinata ad andare a buon fine: alcune immagini mostrano infatti Eleanor insieme a Imma Buonocore, interpretata da Nunzia Schiano.

La donna è apparsa nelle scorse puntate accanto a un nipote di nome Ciro, dettaglio che fa pensare possa essere la madre del fratello di Eleanor.

Questo significherebbe per lei la possibilità di ritrovare una seconda famiglia in Italia. Resta però ancora incerto il destino del fratello, che potrebbe purtroppo non essere più in vita.

Il resto delle trame di Upas dal 9 al 13 febbraio: Damiano accetta di vivere con Rosa, Eduardo fa il colpo nella villetta

Damiano comunicherà a Rosa di aver deciso di andare a vivere con lei e Manuel. La donna sarà al settimo cielo, senza sapere però che Renda ha accettato sotto pressione e che, in realtà, nutre seri dubbi su questa scelta.

Nel frattempo Eduardo scavalcherà Rino e organizzerà il colpo alla villetta insieme a Stella e a suo fratello. Tutto questo mentre Clara, completamente ignara, sarà convinta che i suoi sogni di una vita tranquilla accanto a Eduardo stiano finalmente diventando realtà.

Grazie al sostegno di Silvia, Michele troverà il coraggio di affrontare Roberto Ferri per chiarire una volta per tutte la sua posizione in radio.

Alberto umilierà la nuova cameriera del Caffè Vulcano per vendicarsi del fatto che Gianluca non sia stato assunto. Intanto il ragazzo sembrerà sempre più preso da Anna. Attenzione, perché tra quest’ultima e i Palladini potrebbe nascere un rapporto pericoloso.

Guido e Mariella dovranno affrontare ancora una volta le stranezze di Bice, divisa tra shopping compulsivo e una profonda solitudine che nessuno sembra davvero pronto ad affrontare.