Le anticipazioni di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 marzo al 6 marzo 2026 ci svelano una crisi tra Ida e Diego. In più, Rosa sarà combattuta tra due uomini: Damiano e Pino.

Un posto al sole, Rosa tra Damiano e Pino, forte gelosia

Rosa si trova particolarmente combattuta tra due uomini che pensa di amare. Sono Damiano e Pino. Verso Pino, il particolare, nutre molta gelosia. Dopo la fine della loro relazione, infatti, Pino è pronto a continuare la propria vita, ma la Picariello non ci sta e si intromette. Marina, inoltre, vuole che Ferri si riavvicini alla figlia, mentre Cristina tornerà a vedere di nuovo i suoi compagni di scuola.

I parenti sono preoccupati perchè questi potrebbero avere su di lei una influenza negativa. Mariella e Cerruti, nel frattempo, vogliono trovare un uomo a Bice e si collegheranno ad un'app di incontri, facendo una scoperta davvero sconcertante.

Roberto incontra gli amici di Cristina, ma questo provoca problematiche. Tra il padre e la figlia, infatti, scoppia un grande diverbio. La ragazza ha ragione da vendere. Nel Frattempo, Alberto si rende conto che la presenza di Anna nella vita di Roberto non sta portando niente di buono. Dal canto suo, la donna rinforza sempre di più il legame con Gianluca. Mariella continua a dire bugie, nonostante le promesse già fatte a Guido. La donna cerca una rivalsa contro Massaro a tutti i costi.

Le sue continue bugie porteranno aria di crisi nel loro matrimonio, proprio adesso che le cose sembrava che stessero andando meglio.

Un posto al sole, Manuela e l'abito da sposa

Il momento è arrivato e Manuela deve scegliere il suo abito da sposa. Non riesce, però, a trovare quello giusto, forse perché non è troppo convinta. Nel frattempo, Cristina è ancora molto scossa dall'incidente subito. Vorrebbe ottenere un sostegno da Roberto, ma questi non riesce ad offrirle ciò di cui avrebbe bisogno. Raffaele cerca di avvicinarsi di nuovo ad Ornella, ma ci sono molte tensioni nella coppia e i due non riescono ad andare d'accordo e l'atmosfera è sempre tesa.

Diego deve affrontare una situazione molto complicata con Ida.

Nel frattempo, nelle puntate di un Posto al Sole, Micaela e Manuela discutono molto tra di loro, ma arriva un uomo a mostrare sempre più interesse a loro due. La vita di Rossella è molto complicata: vorrebbe crescere dal punto di vista professionale e ha molto da fare in ospedale, cosa che le richiede molta responsabilità. Inizierà ad interrogarsi sulla propria vita e sul suo lavoro. Luca avrà a che fare di nuovo con la sua malattia, tornata a fare capolino: questo getterà l'uomo nello sconforto più totale.