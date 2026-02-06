Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20:50 da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio, promettono grandi emozioni e colpi di scena destinati a scuotere la vita degli inquilini di Palazzo Palladini. Mentre Eduardo sembra travolto dagli eventi e Stella rischia di compromettere la sua serenità familiare con un gesto avventato, Eleanor si prepara a un incontro molto delicato con Imma e Ciro, sostenuta da Raffaele. Nel frattempo, Roberto e Marina dovranno affrontare la difficile situazione psicologica della giovane Cristina, segnata da un recente incidente.

Sullo sfondo, i preparativi per San Valentino e Martedì Grasso porteranno romanticismo e qualche risata, mentre Mariella e Sasà si lanceranno in una missione per trovare l’anima gemella a Bice.

Eleanor affronta il passato e trova il coraggio di dire la verità

La storyline che vede protagonista Eleanor Price sarà al centro della scena nelle prossime puntate. Dopo aver esitato a lungo, la donna, con il prezioso sostegno di Raffaele, troverà finalmente la forza di incontrare Imma e Ciro Buonocore. L’incontro, inizialmente segnato da tensioni e incomprensioni, sarà per Eleanor un momento di grande vulnerabilità ma anche di speranza. Fingendosi una semplice turista all’inizio, Eleanor deciderà poi di raccontare tutta la verità, suscitando reazioni diverse tra i presenti.

Colin, però, non approverà la sua scelta, lasciando Eleanor ancora più in bilico tra il desiderio di riscatto e il timore di non essere accettata. Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, la riconciliazione con la famiglia Buonocore sembrerà lontana, ma il destino riserverà ancora delle sorprese: sarà proprio Raffaele a convincere Eleanor a fare un nuovo passo verso la pace, e un arrivo inaspettato durante i festeggiamenti porterà una ventata di speranza.

Roberto e Marina di fronte alla fragilità di Cristina

Nel frattempo, una delle storyline più commoventi riguarderà la giovane Cristina, figlia di Roberto Ferri. Dopo un brutto incidente, la ragazza si trova a dover affrontare non solo il dolore fisico, ma anche un delicato percorso di ripresa emotiva.

Ferri, pur sollevato nello scoprire che la figlia ha riportato solo una frattura alla gamba, dovrà comunicarle una notizia difficile da accettare. La sua incapacità di comprendere a fondo la sofferenza di Cristina metterà a dura prova il loro rapporto, mentre Marina sarà chiamata a sostenere entrambi. Le condizioni di Cristina miglioreranno gradualmente, fino al tanto atteso ritorno a casa, ma le ferite interiori richiederanno tempo per rimarginarsi. In parallelo, Roberto e Marina dovranno anche gestire le ultime fasi della trattativa con Eleanor Price per lo yacht, quando una terribile notizia sconvolgerà i loro piani di festeggiamento.

Nuovi inizi e vecchi problemi tra love story e colpi di scena

Non mancheranno momenti di leggerezza e romanticismo, grazie all’imminente San Valentino e al Martedì Grasso. Samuel e Nunzio coglieranno l’occasione per dimostrare tutto il loro affetto a Micaela e Rossella, regalando attimi di dolcezza e qualche imprevisto. Sul fronte delle amicizie, Mariella e Sasà saranno impegnati a trovare un nuovo amore per Bice, affidandosi a una moderna app di incontri e a una selezione molto scrupolosa del candidato ideale, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Sullo sfondo, Gianluca approfondirà la sua relazione con Anna, ignaro dei segreti che la ragazza porta con sé e del fatto che il padre la riconoscerà come la misteriosa “ragazza della pioggia”.

Intanto, le immagini di una videocamera di sorveglianza potrebbero mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo e Stella, mentre Eduardo cercherà di chiudere definitivamente i conti con il passato e restituire serenità alla propria famiglia.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’ultimo episodio andato in onda, Rosa e Clara hanno vissuto un raro momento di serenità, mentre Eduardo si è trovato di fronte a una scelta cruciale sul suo futuro, diviso tra la tentazione di oltrepassare il limite e il desiderio di restare nella legalità. Raffaele, sempre disponibile verso gli amici, ha accettato di aiutare Eleanor nonostante le possibili conseguenze, rischiando di mettersi nei guai per via di un malinteso con Rosa.

La storia tra Gianluca e Anna si è fatta sempre più intensa, con una complicità crescente che ha attirato l’attenzione e i sospetti di Alberto, deciso a prendersela con la nuova cameriera del Vulcano per motivi poco chiari e personali. L’atmosfera a Palazzo Palladini resta dunque sospesa tra attese, segreti e promesse di nuovi inizi.