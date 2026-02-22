Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un triangolo destinato a tenere banco nelle prossime puntate. Negli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo alle 20:50 su Rai 3, Alberto incontrerà nuovamente Anna e si ritroverà da solo con lei, rimanendone visibilmente turbato. Parallelamente, durante la settimana ci sarà spazio anche per le vicende di Cristina, che tornerà a frequentare i compagni di classe, ma i ragazzi eserciteranno su di lei una cattiva influenza.

Alberto è turbato da Anna

Le prossime puntate di Un posto al sole si preparano a mettere al centro della scena un triangolo sentimentale destinato a catturare l’attenzione del pubblico.

La storyline di Anna, la giovane restauratrice dal fascino discreto ma irresistibile, continuerà a intrecciarsi con le vite di Alberto e Gianluca Palladini, alimentando tensioni e sospetti. Mentre la passione tra lei e Gianluca sembrerà prendere il volo, il ragazzo dovrà affrontare un confronto delicato che rischierà di incrinare le sue certezze sulla relazione. Nel frattempo, il destino porterà Alberto sempre più vicino ad Anna, fino a ritrovarsi solo con lei in un momento che potrebbe cambiare tutto. Le anticipazioni lasciano intendere che l’avvocato inizierà a rendersi conto del turbamento che la presenza della ragazza gli provoca, aprendo la strada a un possibile triangolo che promette scintille.

Tutto si giocherà nella settimana che conduce al 6 marzo, quando la trama potrebbe prendere una direzione inaspettata.

Cristina subisce l'influenza negativa dei compagni di classe

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per le delicate vicende legate a Cristina Ferri, che porta ancora addosso le conseguenze del grave incidente stradale in cui sua madre Greta ha riportato ferite importanti, il suo patrigno Eduardo ha perso la vita e lei stessa si è salvata con una frattura alla gamba. Marina continuerà a spronare Roberto affinché si riavvicini alla figlia, convinta che il loro rapporto abbia bisogno di essere ricucito prima che la distanza diventi irreparabile. Nel frattempo, Cristina tornerà a frequentare i compagni di classe, ma la ritrovata normalità potrebbe nascondere nuove insidie: alcuni ragazzi sembreranno infatti esercitare su di lei un’influenza tutt’altro che positiva, alimentando ulteriori preoccupazioni per la famiglia Ferri.