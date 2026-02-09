Sebbene registri ascolti tv piuttosto tiepidi, il family drama Una Nuova Vita con Anna Valle e Daniele Pecci torna in onda mercoledì 11 febbraio in prima serata su Canale Cinque con due nuovi episodi, tra rivelazioni, arresti inaspettati e la ricerca della verità sulla morte di Leonardo si tinge di giallo. Il pubblico Mediaset, già stupito dalla scoperta che la giovane Asia è in realtà la figlia biologica del defunto Leonardo, sarà colto da due particolari nuovi risvolti di trama.

Una Nuova Vita: una corsa contro il tempo

La quinta puntata di Una Nuova Vita si apre con la scarcerazione di Asia.

La tranquillità a San Martino è un miraggio: Vittoria (Anna Valle) si trova nel mirino dei pettegolezzi a causa di un video rubato da Barbara: le immagini ritraggono la donna insieme al latitante Diego. Nonostante lui le confessi di aver manipolato le prove solo per proteggerla, il paese è convinto che tra i due ci sia una relazione clandestina. Spazio anche a Matteo; il ragazzo, manipolato e confuso, sceglie di farsi adottare dagli zii Moser ma la sua instabilità esplode in un gesto sconsiderato.Deciderà di mettersi alla guida ubriaco. Scoperto l'accaduto, un tempestivo intervento di Vittoria eviterà la tragedia dopo che il giovane finirà per rischiare d'investire Firas, trovato però privo di sensi sulla strada.

Il segreto della grotta nel sesto episodio

La tensione raggiunge il culmine nel sesto episodio. Un'indagine parallela di Vittoria e Marco (Daniele Pecci) porta alla luce una verità macabra: nelle proprietà di Umberto viene ritrovato uno scheletro. Le analisi non lasciano dubbi: si tratta dei resti di Maria Chiesa, la figlia di Raul scomparsa molti anni prima e dara per scomparsa durante un incendio doloso. L’arresto di Umberto da parte di Margaret scuote la comunità. È proprio lui l’uomo dietro la scia di sangue che ha colpito la famiglia di Vittoria? I dubbi diventano timori: il funerale di Maria diventerà il teatro di uno scontro durissimo, dove Raul, consumato dal dolore e dalla rabbia, arriverà a ripudiare pubblicamente Matteo, segnando una frattura che sembra ormai insanabile.