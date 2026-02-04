Mentre sulle reti Rai vince il poliziesco con l'Invisibile, il mercoledì sera di Canale Cinque si tinge di mistero con il secondo appuntamento della fiction Una Nuova Vita, in onda il 4 febbraio 2026 e in prima serata con il secondo appuntamento. La serie, che vede il grande ritorno in scena della coppia composta da Anna Valle e Daniele Pecci, ci riporterà nella natura incontaminata di San Martino di Castrozza per continuare a scavare nel passato della protagonista Vittoria e del marito Leonardo Moser trovato morto. Dopo il debutto della scorsa settimana, la terza e quarta puntata di mercoledì 4 febbraio 2026 promettono nuovi colpi di scena che lasceranno certamente a bocca aperta tutti i telespettatori.

Una Nuova Vita: il terzo episodio della fiction Mediaset

Spinta dai sospetti, Vittoria pedina Asia tra i sentieri del bosco fino a raggiungerla nel capanno segnalato da Raul. Inizialmente, la dottoressa si convince che la giovane fosse l’amante segreta di Leonardo e che, mossa dalla passione, lo abbia ucciso. Per scagionare la figlia da un’accusa così infamante, Marco decide di rompere il silenzio mediatico: Asia è stata adottata e si era recata a San Martino proprio per cercare le sue radici, scoprendo che il suo vero padre era proprio Leonardo Moser. Nonostante lo shock di aver scoperto una figlia illegittima del marito, Vittoria continua a scavare insieme a Marco, realizzando che Leonardo aveva deliberatamente occultato la verità per proteggere la propria immagine pubblica.

Tuttavia, il legame nascente tra Vittoria e l'avvocato subisce un duro colpo quando, grazie a una soffiata di Diego, viene rinvenuta l'arma del delitto. Le prove sembrano incastrare proprio Asia, che finisce in manette con l'accusa di omicidio.

Una Nuova Vita: Diego viene scoperto

Mentre Marco ottiene una prima vittoria legale, ottenendo per Asia la misura degli arresti domiciliari, la tensione si sposta sul fronte investigativo. Vittoria, mossa dal presentimento che l'inchiesta ufficiale sia ferma solo alla superficie, si mette sulle tracce del dottor Bergamasco Durante alcuni interventi di ristrutturazione, il ritrovamento di un’intercapedine sospetta spinge Umberto a una mossa repentina. Dopo aver allontanato il personale, l’uomo rinviene un sacco dal contenuto ignoto.

Ma i misteri continuano: un dettaglio inquietante — una spirale disegnata ossessivamente da Asia sin dall'infanzia — si rivela essere il logo di una linea di psicofarmaci assunti segretamente da Leonardo.

Vittoria rintraccia finalmente Bergamasco ma troppo tardi: lo trova privo di vita in quello che ha tutta l’aria di essere un suicidio. Marco riesce finalmente a produrre la prova regina per scagionare la figlia: il filmato di una fototrappola nascosta nel bosco inchioda Diego, ripreso proprio nell'istante in cui occultava l'arma del delitto tra gli effetti personali di Asia. Un ribaltamento di fronte che trasforma il presunto testimone nel principale responsabile di un complotto ordito sulla ragazza.