Mercoledì 18 febbraio, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata della fiction di Una nuova vita. Le anticipazioni parlano dell'arresto di Umberto, ma Vittoria Greco non sembra credere alla sua colpevolezza a differenza di Marco Premoli. Inoltre la protagonista si offre di aiutare Asia Premoli a scoprire la verità sul suo passato visto che continua ad avere le visioni un un bosco.

Una nuova vita: trama ultima puntata

Gli spoiler sul 7° e 8° episodio di Una nuova vita vedono un testimone indicare il nome di Umberto come colpevole, quindi quest'ultimo viene condotto in carcere con l'accusa di omicidio.

Mentre Marco Premoli ritiene attendibile la versione del testimone, Vittoria Greco dubita della colpevolezza di Umberto al punto da continuare a cercare il vero colpevole.

Asia Premoli invece continua ad essere tormentata sulle visioni riguardanti un luogo all'interno del bosco: la ragazza crede che gli incubi siano un ricordo legato alla madre biologica. Anziché guardare oltre, Vittoria si offre per aiutare la ragazza a cercare la verità sulle sue origini.

Il parere di alcuni utenti del web

La serie tv Una nuova vita con Anna Valle, Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Luca Capuano e Alessandro Tersigni sta appassionando gli spettatori, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un loro parere sulla trama.

Un utente ha scritto: "Fiction stupenda, piena di intrighi e colpi di scena". Un altro telespettatore ha affermato: "Il successo che sta riscuotendo è tutto meritato". Un'ulteriore utente ha commentato: "Con un cast del genere non mi stupisce il risultato che sta riscuotendo". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Posso dire? Una nuova vita è l'unica vera serie che in questo momento mi sta appassionando". Un utente si è soffermato su Anna Valle: "Recitazione, dialoghi, trama ed ambientazione sono stupendi. Anna Valle è un'attrice meravigliosa".

Ascolti tv 11 febbraio

Mercoledì 11 febbraio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv del prime time e Canale 5 è riuscito a salire sul gradino del podio più alto nonostante la grande concorrenza.

Su Rai1 il film One Life è stato visto da 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico è stato visto da 2.670.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai3 Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha incollato al piccolo schermo 1.359.000 spettatori (8.2%). Su Rete 4, Realpolitik ha totalizzato 548.000 spettatori cono uno share del 4.1%. Una nuova vita su Canale 5 conquista 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Italia1 Coppa Italia Bologna-Lazio incolla davanti al video 1.761.000 spettatori con l’8.7% di share. Su La7 Una Giornata Particolare in replica è stato seguito da 876.000 spettatori e il 4.8%.