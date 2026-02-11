Nella quarta e ultima puntata della fiction Una nuova vita, in onda su Canale 5 mercoledì 18 febbraio 2026, Umberto (Alessandro Tersigni) finirà dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di essere l’assassino del cognato Leonardo Moser (Luca Capuano).

Vittoria non crede che il cognato Umberto sia l’assassino del marito

Dopo una testimonianza, Umberto verrà arrestato con l’accusa di omicidio, e il suo atteggiamento alimenterà i sospetti.

Mentre l’avvocato Marco (Daniele Pecci) sembrerà credere al coinvolgimento di Umberto con la morte di Leonardo, Vittoria (Anna Valle) avrà dei dubbi sulla colpevolezza del cognato.

Sempre a proposito di Marco e della dottoressa Vittoria, le anticipazioni rivelano, che il loro rapporto sarà messo a dura prova.

Vittoria decide di aiutare Asia a scoprire le sue origini

Nel contempo, Asia (Anna Godina), la figlia di Marco, comincerà ad avere delle visioni di un luogo nel bosco, probabilmente legato ai ricordi della vera madre. La ragazza verrà supportata da Vittoria, che le offrirà il suo aiuto per farle scoprire le sue origini.

Riepilogo sulla morte di Leonardo e sulla scarcerazione della moglie Vittoria

Leonardo è stato trovato privo di vita in cima a una montagna, dalla moglie Vittoria Greco, al termine di una scalata. Dopo aver trascorso ben otto anni di reclusione per un delitto non commesso, quest’ultima è tornata in libertà.

Appena ha ripreso in mano la sua vita, oltre a voler scoprire la verità sulla morte del defunto marito per dimostrare la propria innocenza, la dottoressa Vittoria ha fatto di tutto per riuscire a ricostruire il legame con il figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), manipolato dai Moser. A metterle il bastone tra le ruote a Vittoria, infatti, ci hanno pensato i suoi cognati Umberto e Barbara (Anna Favella). Quest’ultima e il marito Umberto, hanno chiesto l’adozione del nipote Matteo, per non farlo riavvicinare alla madre Vittoria. Anche Floriana (Caterina Vertova), la madre di Leonardo, si è scagliata più volte contro la nuora Vittoria, sempre per allontanarla dal figlio. A sostenere Vittoria nella complessa battaglia legale per l'affido del figlio Matteo e nelle indagini per scoprire chi è l’omicida del marito Leonardo, ci ha pensato l’avvocato Marco.