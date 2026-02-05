Oggi, 5 febbraio, Ciro Solimeno dovrebbe aver registrato un'esterna, infatti Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto i messaggi di diverse persone che l'avrebbero visto al laghetto dell'EUR, a Roma. Stando alle anticipazioni che ha diffuso l'esperto di gossip, il tronista di Uomini e donne avrebbe baciato Alessia Messina e neanche un minuto dopo se ne sarebbe andato lasciandola da sola.

Gli spoiler dell'esterna con la corteggiatrice Alessia

Nell'attesa delle prossime registrazioni di Uomini e donne, i tronisti stanno facendo le esterne che saranno mostrate in studio e in queste ore sarebbe stato il turno di Ciro.

Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il 5 febbraio il protagonista del dating-show sarebbe stato avvistato da diverse persone in compagnia di una corteggiatrice e delle telecamere.

"Poco fa Ciro era in esterna con Alessia Messina. Si sono baciati, ma neppure un minuto dopo lui si è alzato e se ne è andato", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo social.

Il retroscena sul comportamento del tronista di Uomini e donne

Le anticipazioni che ha dato Lorenzo Pugnaloni non si sono limitate al contenuto dell'esterna con Alessia Messina, ma anche all'atteggiamento che Ciro avrebbe avuto una volta terminate le riprese.

"Che imbarazzo. Mi hanno scritto più persone che ha trattato malissimo sia chi ha baciato che ci c'era intorno.

Guardava la gente passare squadrandola dalla testa ai piedi. Mi scrivono molto altezzoso e presuntuoso. Niente che non si sapesse già", ha svelato il blogger il 5 febbraio.

Il via vai di prendenti in studio

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate nelle ultime due settimane, Ciro ha baciato prima Alessia Messina e poi Elisa, scatenando la reazione di tutte le altre corteggiatrici.

Il tronista ha rincorso ben quattro ragazze dietro le quinte ed è riuscito a convincerle a tornare dopo uno o più tentativi.

Al momento, però, il percorso dei due protagonisti del trono Classico (quindi anche Sara) sembra non appassionare più di tanto i telespettatori, che dicono di preferire di gran lunga le liti tra le dame e i cavalieri alle esterne tra i giovani del cast.