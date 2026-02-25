Oggi, 25 febbraio, è andata in onda una puntata di Uomini e donne incentrata anche sull'ultima frequentazione di Sabrina Zago, l'ennesima di questa edizione. Le anticipazioni degli appuntamenti che saranno trasmessi in tv nei prossimi giorni, però, svelano che il percorso della dama si interromperà bruscamente per sua scelta: la protagonista del trono Over lascerà il cast da sola.

Le frequentazioni nello studio di Uomini e donne

In quest'edizione di Uomini e donne si è parlato molto di Sabrina e delle sue frequentazioni, soprattutto di quelle che le hanno fatto pensare di lasciare il programma in coppia.

Qualche mese fa la dama è andata via con Nicola, ma la relazione non ha funzionato e lei è tornata in studio dopo neanche un mese. La conoscenza con Carlo, invece, è stata lunga ma lei non si è mai sentita pronta a fidanzarsi: stufo dei tentennamenti della protagonista del trono Over, il cavaliere ha abbandonato la trasmissione.

Nelle ultime settimane, invece, Zago è uscita a cena con diversi signori ma con nessuno di loro è scattata la scintilla.

La decisione a sorpresa

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente, però, Sabrina prenderà una decisione che spiazzerà tutti.

La dama annuncerà il suo addio al parterre in maniera molto semplice, saluterà i presenti e uscirà di scena spiegando che non è interessata a nessuno e preferisce tornare a casa.

Il percorso di Zago nel dating-show, dunque, si interromperà dopo un anno e mezzo e diversi colpi di scena che hanno appassionato il pubblico per un lungo periodo.

Tanti addii nel trono Over

Nel mese di marzo i telespettatori assisteranno ad un drastico cambiamento del parterre Over di Uomini e donne.

Sabrina, infatti, non sarà l'unica protagonista a lasciare il programma: nelle prossime puntate andranno via anche Elisabetta e Sebastiano, che decideranno di uscire di scena nella stessa puntata ma non insieme, ognuno per conto proprio.

Mario e Cinzia, invece, salteranno alcuni appuntamenti dopo che Tina e Gianni li accuseranno di essersi messi d'accordo per far parlare di loro in studio: i due avranno un breve ritorno di fiamma, poi spariranno dagli Elios.