Oggi, 11 febbraio, andrà in onda l'ultima parte di una registrazione di Uomini e donne molto movimentata. Le anticipazioni che sono state pubblicate su Witty Tv a poche ore dall'inizio della puntata, infatti, svelano che Gemma Galgani litigherà di nuovo con Barbara De Santi e poi uscirà dallo studio a causa di un piccolo malore. Sara Gaudenzi, invece, spiazzerà tutti decidendo di eliminare uno dei due corteggiatori che le sono rimasti, Raien.

Cosa andrà in onda su Canale 5

La puntata di Uomini e donne dell'11 febbraio si aprirà con Gemma in lacrime al centro dello studio: la dama si lamenterà degli attacchi che ha ricevuto dagli opinionisti e da alcuni componenti del parterre, dopodiché si dirà pronta a lasciare il cast dopo 16 anni.

Barbara interverrà per definire "falsa" la collega, anzi si dirà certa del fatto che anche in quel momento starebbe recitando una parte pur di stare al centro dell'attenzione e passare per la vittima della situazione.

La 76enne si sentirà poco bene e Maria De Filippi le consiglierà di raggiungere il backstage per bere un po' acqua e tranquillizzarsi.

Novità nel percorso di Sara a Uomini e donne

La seconda parte della puntata odierna di Uomini e donne, invece, sarà dedicata a Sara e al confronto che avrà con Raien in studio dopo un'esterna un po' movimentata.

La tronista si lamenterà del comportamento del suo corteggiatore, ma anche lui si dirà scettico dell'interesse che lei sostiene di provare nei suoi riguardi.

"Ma lo vuoi eliminare?", chiederà Maria De Filippi dopo aver assistito al lungo faccia a faccia in silenzio.

La protagonista del trono Classico sceglierà di interrompere la conoscenza con il giovane, quindi il numero dei suoi pretendenti totali scenderà da due a uno (l'altro è Simone).

Le dinamiche delle prossime puntate

Se nelle puntate che sono andate in onda in questo periodo Gemma è stata più che protagonista con discussioni, lacrime e malesseri, in quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a breve la situazione cambierà drasticamente.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama uscirà dalle dinamiche più interessanti del trono Over e verrà chiamata al centro dello studio solo in un paio di occasioni per conoscere i suoi aspiranti pretendenti.