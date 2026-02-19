Oggi, 19 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne e su Witty Tv sono state pubblicate le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio. Tina Cipollari non perderà l'occasione per accusare Gemma Galgani di non essere realmente interessata ai signori che frequenta, e questo darà il via ad un breve battibecco. Spazio anche a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante e ad altre "coppie" del trono Over.

Gli spoiler di quello che andrà in onda su Canale 5

Nonostante l'assenza di Mario in studio, Gemma sarà tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne del 19 febbraio.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Maria De Filippi aprirà proprio con la dama e con i due signori che sta frequentando in questo periodo.

Dopo aver visto le esterne di Galgani con i suoi pretendenti, però, Tina prenderà la parola e inizierà ad attaccarla: "Ma quando la smetterai di avere quest'aria di sufficienza nei confronti di chi ti viene a corteggiare?".

La 76enne proverà a difendersi, ma alla fine darà indirettamente ragione all'opinionista perché chiuderà entrambe le conoscenze.

I protagonisti della puntata

Dopo Gemma, il 19 febbraio sarà chiamato al centro studio Sebastiano: un po' a sorpresa, infatti, il cavaliere comunicherà a Elisabetta che ha scelto di toglierle l'esclusiva e che d'ora in poi accetterà di incontrare le signore che lo vorrebbero conoscere.

Il pubblico di Uomini e donne sarà aggiornato anche sulla frequentazione tra Edoardo e Paola, ma il vero colpo di scena arriverà quando Vittorio si dichiarerà a Elena ("Mi ha sconvolto", dirà), ma Maria De Filippi lo informerà del fatto che lei vuole chiudere il loro rapporto.

Poco spazio per Gemme nelle ultime registrazioni di Uomini e donne

Quella che andrà in onda oggi, 19 febbraio, sarà una delle ultime apparizioni di Gemma al centro dello studio.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in queste settimane (e che devono ancora essere trasmesse in tv), infatti, svelano che la dama è finita ai margini delle dinamiche del trono Over e la conduttrice non si occupa di lei e delle sue frequentazioni da più di quindici giorni.