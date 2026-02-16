Sono passati sei giorni dall'ultima registrazione di Uomini e donne e oggi, 16 febbraio, il cast si è ritrovato in studio per partecipare a nuove puntate. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute durante le riprese, a partire dall'inaspettato riavvicinamento tra Mario Lenti e Cinzia Paolini dopo il ritorno di lui nel parterre.

Un'altra possibilità per Mario e Cinzia

Il 16 febbraio si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo tra i protagonisti più chiacchierati del trono Over.

Nelle riprese che si sono concluse poco fa, dunque, Mario è tornato (è stato assente nelle ultime registrazioni) e ha raccontato del riavvicinamento che c'è stato tra lui e Cinzia nei giorni scorsi. I due usciranno ancora a cena per provare a recuperare la frequentazione che avevano chiuso qualche mese fa.

Le emozioni della settimana

Le dame e i cavalieri del trono Over hanno vissuto e regalato molte emozioni negli ultimi giorni, sia positive che negative.

Mauro e Tiziana hanno lasciato Uomini e donne in coppia dopo una scelta semplice ma romantica, invece Gemma si è resa protagonista di una crisi che ha spiazzato tutti sia in studio che a casa.

Le frequentazioni di Alessio hanno monopolizzato gran parte delle ultime puntate, in particolare quella con Rosanna che è finita male quando lei ha scoperto che lui è stato in intimità anche con Debora 24 ore prima di passare la notte con lei.

I cambiamenti nel parterre di Uomini e donne

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne il parterre Over è cambiato molto, soprattutto nella sua parte maschile.

Arcangelo e Gabriele hanno lasciato il cast nel corso della puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 16 febbraio, invece Federico Mastrostefano è uscito di scena da alcune settimane per motivi ancora ignoti.

Il cavaliere di Roma non si vede in studio dalla seconda metà di gennaio e c'è chi è convinto che quest'assenza così prolungata dipenderebbe da una mancata riconferma da parte della redazione.

Anche Mario ha saltato alcune registrazioni per impegni di lavoro, e questo l'ha fatto finire ai margini delle dinamiche più chiacchierate del periodo.