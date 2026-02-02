Oggi, 2 febbraio, si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, dunque, svelano che Sara Gaudenzi ha conosciuto meglio Mattia e si è trovata bene con lui. Ciro Solimeno, invece, si è detto pronto ad andare a cercare le corteggiatrici che non si sono presentate a questa puntata.

Un nuovo inizio per Sara a Uomini e donne

In queste ore si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e in rete stanno già circolando le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe in studio.

Nel corso delle riprese di lunedì 2 febbraio, dunque, si è parlato della prima esterna che Sara ha fatto con Mattia (un nuovo corteggiatore): la ragazza si è trovata molto bene e si è detta pronta a portare avanti al conoscenza.

Ciro, invece, ha scoperto che Alessia Antonetti e Alessia Messina non si sono presentate dopo le tensioni della volta scorsa ma ha anticipato a tutti che andrà a cercare entrambe e proverà a convincerle a tornare.

Via vai di corteggiatori per Sara

Dopo le scelte di Flavio e Cristiana, nelle registrazioni di Uomini e donne c'è più spazio per gli altri due tronisti del cast di questa seconda parte di stagione.

Nell'ultimo periodo agli Elios si è parlato molto di Sara perché il suo trono ha vacillato in diverse occasioni: dopo le autoeliminazioni di Marco e Jakub, infatti, la ragazza ha fatto fatica ad avere conoscere durature.

Nelle scorse puntate, infatti, anche Raien e Simone sono andati via e la giovane ha rischiato di dover abbandonare il programma per mancanza di corteggiatori: l'arrivo di Alessio (amico e collega del tronista Ciro) ha permesso a Sara di proseguire l'avventura nel dating-show.

Ciro riparte dopo le rivelazioni su Martina

Nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5 in questi giorni Ciro ha raccontato dei contatti che avrebbe avuto con Martina quando lui era corteggiatore e lei tronista.

La conduttrice di Uomini e donne ha voluto credere al pentimento del giovane e gli ha permesso di continuare il percorso sul trono ad una condizione: non parlare più dell'ex fidanzata e di quello che sarebbe accaduto tra loro un anno fa.

Il ragazzo ha provato a voltare pagina concentrandosi sulle sue corteggiatrici, e nelle registrazioni che ci sono state la scorsa settimana ha commentato i baci che ha dato a Elisa e ad Alessia Messina.