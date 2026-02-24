Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 24 febbraio sono spiazzanti: ben tre componenti del parterre Over hanno lasciato il programma e lo hanno fatto da soli, non in coppia. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che Sebastiano Mignosa ha deciso di abbandonare il cast senza Elisabetta Gigante, invece Marina ha litigato pesantemente con Tina Cipollari ed è uscita dallo studio gridando.

Chi ha lasciato Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 24 febbraio ben tre protagonisti hanno lasciato lo studio definitivamente.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Elisabetta è stata la prima ad annunciare la sua uscita di scena: la dama ha detto che per ora la sua testa è altrove e quindi preferisce stare a casa a curare le sue ferite.

A sorpresa, però, anche Sebastiano ha scelto di non proseguire l'avventura nel dating-show ed è andato via da solo proprio come la sua ex fiamma.

Ai due si è aggiunta Sabrina, che dopo un anno e mezzo nel parterre ha deciso di cercare l'amore lontano dalle telecamere di Canale 5.

Lo show di Marina dentro e fuori lo studio

Un altro momento degno di nota della registrazione di oggi, è quello in cui Marina ha dato vita ad un vero e proprio show.

Dopo aver litigato in maniera molto accesa con Gianni e Tina, la dama ha perso le staffe ed è uscita dallo studio urlando.

La protagonista di Uomini e donne Over, infatti, non ha gradito le critiche degli opinionisti e ha reagito con rabbia sia davanti che dietro le telecamere.

Ciro bacia Martina in esterna

Le anticipazioni che sono trapelate sui tronisti di Uomini e donne, invece, svelano che Sara è riuscita a convincere Alessio a tornare (era uscito dallo studio nella registrazione di lunedì) e in studio c'è stato un vivace confronto tra lui e Matteo.

Ciro, invece, ha portato Martina in esterna e l'ha baciata: i due sono riusciti a trovare un punto d'incontro dopo il duro faccia a faccia che hanno avuto nelle puntate precedenti, ma questo ha fatto storcere il naso ad Alessia.

La giovane corteggiatrice si è lamentata del fatto che il tronista non le darebbe modo di farsi conoscere, infatti lei è l'unica che non ha ancora baciato.