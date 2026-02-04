Il 4 febbraio è andata in onda un'accesa discussione tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino a Uomini e donne, ma nelle prossime puntate accadranno molte altre cose tra loro. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il cavaliere si farà perdonare dalla dama con un'emozionante lettera e poi tra i due ci saranno momenti d'intimità. L'idillio si spezzerà quando lei scoprirà che lui avrebbe passato la notte anche con Deborah, e per questo motivo chiuderà la conoscenza definitivamente.

Il tira e molla davanti alle telecamere di Uomini e donne

Come si evolverà la conoscenza tra Alessio e Rosanna?

I fan di Uomini e donne se lo chiedono da quando è andata in onda la puntata in cui lei si è dichiarata e ha insistito affinché lui superasse "l'ostacolo Giuseppe" (il suo ex del quale lui è molto amico).

Le anticipazioni delle registrazioni che saranno trasmesse in tv nei prossimi giorni, dunque, svelano che dopo un'accesa lite i due si riavvicineranno di comune accordo: il cavaliere si farà perdonare con una lettera e la dama ricambierà il bel gesto dicendosi pronta a riprendere la frequentazione.

La rivelazione che cambia tutto

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, dunque, Rosanna si siederà al centro dello studio e racconterà con il sorriso dei momenti di intimità che ha vissuto con Alessio nei giorni precedenti.

A cambiare le carte in tavola, però, sarà una rivelazione di Deborah che il cavaliere non potrà negare: anche tra loro c'è stata intimità, quindi lui avrebbe passato la notte con entrambe nello stesso periodo.

La protagonista del trono Over chiuderà immediatamente la conoscenza e non nasconderà la sua delusione per il comportamento dell'uomo per il quale si è presa una cotta in questa edizione del dating-show.

Lo scontro con Gianni Sperti

Nel corso delle riprese che si sono svolte il 3 febbraio Alessio è stato messo faccia a faccia con Deborah e Rosanna, e ha cominciato a discutere con entrambe.

Di fronte alle mancate scuse del cavaliere nei confronti delle dame, Gianni Sperti ha perso le staffe e ha iniziato ad attaccarlo: tra i due c'è stata una lite molto dura e il protagonista del trono Over è tornato al proprio posto senza riuscire a chiarire con nessuno.