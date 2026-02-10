Elisabetta Gigante è una delle protagoniste delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo, e le anticipazioni del web svelano che lo sarà anche in futuro. Nel corso della registrazione che c'è stata il 9 febbraio, ad esempio, la dama ha ribadito che non intende dare un'altra possibilità a Sebastiano Mignosa. Dopo le riprese, inoltre, la donna è stata vista e fotografata a cena con un altro cavaliere del parterre (dovrebbe trattarsi della new entry Stefano).

Gli spoiler delle ultime riprese di Uomini e donne

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 9 febbraio è stato dato spazio a Sebastiano e al suo recente tentativo di provare a riconquistare Elisabetta.

Le anticipazioni che circolano sul web da alcune ore, infatti, svelano che il cavaliere è andato a trovare la dama nella sua città e ha cercato di convincerla a dargli un'ultima chance.

La protagonista del trono Over, però, è stata irremovibile e ha detto "no" ad un ritorno di fiamma con l'uomo con il quale avrebbe voluto lasciare il programma in passato, ma che di recente l'ha delusa troppo.

L'avvistamento fuori dagli studi tv

Al termine della registrazione di Uomini e donne del 9 febbraio, alcuni fan hanno incontrato Elisabetta fuori dagli studi.

Come mostra una foto che è stata inviata e poi pubblicata dalla pagina Instagram Dariatvgossip, la dama ha cenato in un ristorante di Roma con un cavaliere che non era Sebastiano.

Stando a quello che si legge in rete, la protagonista del trono Over avrebbe trascorso il lunedì sera con Stefano, un signore che in passato ha frequentato Atlanta (ex fiamma di Mario).

Le altre anticipazioni

Sempre nel corso delle riprese di Uomini e donne del 9 febbraio, in studio si è parlato molto di Paola e del "no" che ha detto ad Edoardo.

Il cavaliere ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore alla dama, poi le ha chiesto di lasciare il programma in coppia: lei ha rifiutato e questo ha suscitato la furiosa reazione degli opinionisti e di alcuni componenti del parterre.

Gemma, invece, ha conosciuto un ex pretendente di Aurora (Tropea), ma non ha voluto approfondire una frequentazione con lui perché non è rimasta colpita a primo impatto.