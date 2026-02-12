Al termine della messa in onda delle puntate di Uomini e donne in cui ha attaccato pesantemente Gemma Galgani, Barbara De Santi si è lasciata andare ad uno sfogo che ha colpito molto i suoi follower. La dama, infatti, ha pubblicato una sua foto su Instagram e accanto ha scritto una riflessione pungente che tantissimi hanno ricollegato allo scontro che ha avuto con la 76enne davanti alle telecamere.

La lite con Gemma a Uomini e donne

Tra lunedì 9 e mercoledì 11 febbraio sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui Gemma ha avuto una crisi a causa degli attacchi che ha ricevuto da diversi componenti del cast.

Barbara è stata la prima ad andare contro la dama definendola falsa e interessata esclusivamente al personaggio che si sarebbe creata negli anni, e le sue parole sembrano aver colpito nel segno.

Galgani ha pianto, ha puntato i piedi, ha minacciato di lasciare il programma e si è resa protagonista di momenti che hanno lasciato tutto il pubblico senza parole.

De Santi è stata considerata la principale responsabile del crollo emotivo della 76enne, tant'è che si è sentita quasi in dovere di scusarsi con lei per evitare che si sentisse male.

La reazione di Barbara su Instagram

Subito dopo la fine della puntata di Uomini e donne in cui Gemma ha avuto una crisi isterica, Barbara ha pubblicato una storia su Instagram che in tantissimi hanno ricollegato a quello che è successo in studio tra loro.

"A volte penso: è come dare perle in bocca ai porci", ha scritto la dama sul suo profilo social l'11 febbraio.

De Santi non ha fatto nomi, ma molti fan sono convinti che questa riflessione sarebbe una frecciatina velenosa contro Galgani e la sceneggiata che ha fatto davanti alla telecamere negli appuntamenti che sono andati in onda in questi giorni.

La presa di posizione di Tinì

La crisi di Gemma è iniziata anche a causa degli attacchi di Tinì, che in pochi minuti le ha detto: "Ti sei creata un personaggio e ti interessa solo di quello, tu non stai cercando l'amore".

Le dure critiche che l'opinionista di Uomini e donne ha rivolto alla dama nelle ultime puntate hanno conquistato la maggior parte degli spettatori, tutti concordi con lei nell'affermare che l'obiettivo di Galgani sarebbe restare nel programma e non trovare l'anima gemella.