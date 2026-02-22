In questi giorni di pausa dalle registrazioni di Uomini e donne, Gemma Galgani è tornata a Torino e ha deciso di andare a trovare una sua piccola fan. Come ha raccontato lei stessa su Facebook, di recente la dama si è recata a sorpresa all'ospedale dove è ricoverata Gioia, una bambina che la segue da tempo e che le ha anche dedicato dolci parole tramite i social.

Il racconto della sorpresa a Torino

Nell'attesa di ritornare negli studi di Uomini e donne per partecipare a nuove registrazioni, Gemma ha trascorso qualche giorno nella sia città e si è resa protagonista di un gesto che ha commosso tutti.

Come dimostra un video che la stessa dama ha pubblicato sul suo profilo Facebook, poco tempo fa ha deciso di fare una sorpresa ad una piccola fan che è ricoverata all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

"Grazie Gemma, siamo stati tutti felicissimi di vederti e di sorridere insieme in un momento così difficile per noi. Ci hai riempito di allegria, sei unica", è la dedica che i familiari di Gioia hanno fatto a Galgani sul web.

La dedica della dama di Uomini e donne a Gioia

Gemma ci ha tenuto a contraccambiare il bel gesto della famiglia di Gioia facendo alla piccola una dedica altrettanto dolce e sentita.

"Sei una luce che brilla, una piccola guerriera che affronta la vita con coraggio. Il tuo nome è sinonimo di speranza.

Adesso ho finalmente una gioia", ha scritto la storica protagonista di Uomini e donne dopo aver incontrato la bambina che le ha anche regalato i disegni che ha fatto ispirandosi a lei.

Il ritorno in studio il 23 febbraio

Lunedì 23 febbraio Gemma sarà a Roma per una nuova registrazione di Uomini e donne (ne è prevista una anche martedì 24), e i fan sono curiosi di sapere se c'è qualche novità nella sua vita sentimentale.

Da diverse settimane, infatti, la dama è uscita dalle dinamiche più interessanti del trono Over, tant'è che Maria De Filippi l'ha ignorata del tutto nelle riprese che ci sono state negli ultimi 15 giorni.

Cinzia e Mario sono al centro dell'attenzione per un ritorno di fiamma inaspettato e molto discusso, infatti gli opinionisti sono convinti che avrebbero un accordo e per questo dovrebbero lasciare la trasmissione.