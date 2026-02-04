Sono passate più di due settimane dall'ultima apparizione di Federico Mastrostefano a Uomini e donne: stando alle ultime anticipazioni, il cavaliere non si vede agli Elios da almeno quattro registrazioni e nessuno ha mai motivato la sua assenza. Tra i fan inizia a serpeggiare l'ipotesi di un addio dell'ex tronista al parterre, ma non sarebbe neppure da escludere la sua uscita temporanea dalle dinamiche del trono Over.

L'assenza nella ultime registrazioni di Uomini e donne

Nell'ultimo periodo diversi personaggi di Uomini e donne sono finiti nell'ombra, e si tratta di dame e cavalieri che nella prima parte della stagione sono stati al centro delle dinamiche del trono Over.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, infatti, svelano che Gemma e Mario sono rimasti "in panchina" e che Federico non si è visto in studio.

Stando a quello che è emerso in questi giorni, Mastrostefano mancherebbe dagli Elios da almeno due settimane e i motivi della sua assenza sarebbero tutt'ora ignoti.

La conoscenza con Lucia è in stand-by

Prima di assentarsi, Federico ha fatto parlare di sé per la frequentazione che stava portando avanti con Lucia da alcune settimana.

Se in passato si è barcamenato a fatica tra diverse conoscenze, nell'ultimo periodo il cavaliere aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sulla dama e aveva cominciato a corteggiarla in maniera serrata.

Vista la sparizione di Mastostefano dagli studi di Uomini e donne, non si sa se c'è stata un'evoluzione in questo rapporto oppure se lui ha scelto di uscire di scena proprio a causa dell'ennesima rottura.

La proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese

Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, Federico non avrebbe assistito al ritorno di Agnese e Roberto in studio e quindi neanche alla proposta di matrimonio che lui le ha fatto a pochi mesi dall'inizio del loro fidanzamento davanti alle telecamere.

Tra i fan c'è chi aspettava con ansia la reazione di Mastrostefano a questo momento che ha commosso tutti, ma la sua assenza in quella puntata non ha permesso di soddisfare questa curiosità.