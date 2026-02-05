Si è conclusa oggi, 5 febbraio, l'esperienza di Carlo a Uomini e donne: dopo circa due mesi di frequentazione, il cavaliere ha deciso di chiudere con Sabrina Zago e poi ha lasciato il programma. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che l'uomo non cambierà idea, invece la dama proseguirà l'avventura continuando a uscire a cena con Nicola e con altri signori del parterre.

L'addio di Carlo al programma e le critiche a Sabrina

Nel corso della puntata di Uomini e donne del 5 febbraio c'è stato un ultimo toccante confronto tra Carlo e Sabrina.

Il cavaliere ha chiesto di entrare in studio in un secondo momento, poi quando si è accomodato al centro ha detto: "Sono venuto qui solo per rispetto della redazione, ma vado a casa".

Quando gli è stato chiesto il motivo di questa decisione improvvisa, l'imprenditore ha risposto: "Ho capito che non sono la persona giusta per lei, ma non credo di aver perso tempo".

Tina e Gianni sono intervenuti per accusare la dama di aver illuso l'uomo che ha frequentato per due mesi senza avere un particolare coinvolgimento nei suoi confronti, ma è stata difesa a spada tratta da Maria De Filippi.

Diverse signore del parterre hanno chiesto a Carlo di restare per conoscersi meglio, ma lui ha rifiutato: "All'inizio ho detto che sarei uscito da qui con Sabrina o da solo, e siccome sono una persona coerente ringrazio tutti e vado via".

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne

L'addio di Carlo a Uomini e donne è avvenuto diverse settimane fa, ma nelle puntate che sono state registrate di recente la situazione non è cambiata.

Il cavaliere non si è più visto agli Elios e Sabrina ha continuato il suo percorso accettando di conoscere meglio diversi signori del parterre.

Le anticipazioni del web, inoltre, svelano che la dama ha frequentato Nicola per qualche settimana e poi ha chiuso quando ha scoperto che lui era interessato anche ad un'altra.

Tanti complimenti per Carlo

Carlo è uscito di scena in maniera elegante e coerente, e sia in studio che sui social sono stati in molti a complimentarsi con lui per questo.

"Che signore", "Un uomo vero", "Mi dispiace troppo per lui", "Non si meritava un finale così", "Le donne vanno sempre dietro a quelli che le fanno tribolare, ma perché?", "Che brava persona", si legge su X il 5 febbraio.