Oggi, 12 febbraio, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro festeggiano il loro primo mesiversario: sono passate quattro settimane, infatti, da quando è stata registrata la scelta di una delle tronista più apprezzate di quest'edizione di Uomini e donne. La 23enne ha fatto una dolce dedica al compagno su Instagram, ovvero una loro foto in penombra accompagnata da parole d'amore che hanno emozionato tutti.

Il traguardo lontano da Uomini e donne

Il 12 gennaio si è conclusa l'avventura di Cristiana a Uomini e donne: la tronista ha scelto Ernesto dopo una conoscenza lunga e altalenante, dopodiché ha iniziato una vera e propria storia d'amore con lui lontano dalle telecamere.

Ad un mese di distanza dalla registrazione della puntata in cui si è dichiarata al suo attuale compagno, la 23enne ha voluto dedicargli dolcissime parole sui social.

"A noi, al nostro primo mese insieme e alla scelta che rifarei infinite volte. Il mio cuore è tuo, ti amo Ernesto", ha scritto la protagonista del dating-show in una storia che ha pubblicato su Instagram in queste ore.

La relazione raccontata a Verissimo

Lo scorso weekend Cristiana ed Ernesto sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e in quell'occasione hanno parlato di come è cambiato il loro rapporto dopo la scelta a Uomini e donne.

I due ragazzi hanno ammesso di essere innamorati e hanno anticipato che presto andranno a vivere insieme a Roma, poi il corteggiatore ha sorpreso la compagna regalandole un anello di fidanzamento.

Le critiche del pubblico a Sara e Ciro

Dopo le scelte di Flavio e Cristiana, a cercare l'amore a Uomini e donne sono rimasti Sara e Ciro.

La maggior parte degli spettatori, però, sembra non apprezzare i due tronisti del cast per diversi motivi: lei starebbe portando avanti un percorso senza provare interesse per almeno uno dei suoi corteggiatori, e lui sarebbe quotidianamente al centro dell'attenzione per un presunto accordo con Alessia Antonetti.

Insomma, per il momento i fan sono scontenti di chi c'è sul trono nella seconda parte della stagione, ma è improbabile l'arrivo di qualche new entry a meno di quattro mesi dall'inizio della pausa estiva del programma.