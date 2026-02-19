In questi giorni sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui Rosanna Siino ha scoperto che Alessio Pili Stella è stato in intimità sia con lei che con Debora. Tanti fan del programma hanno criticato sia il cavaliere che le dame che hanno accettato di portare avanti queste frequentazioni in parallelo, ma la protagonista del trono Over ha deciso di esporsi sui social per rispondere a tono.

Il pubblico di Uomini e donne boccia il 'triangolo'

Il "triangolo" Rosanna-Alessio-Debora ha monopolizzato le ultime puntate di Uomini e donne che sono state trasmesse su Canale 5, ma tra gli spettatori c'è chi non ha gradito il comportamento di nessuno dei protagonisti di questa storia.

Il cavaliere è stato molto criticato per aver passato la notte con due persone diverse a distanza di 24 ore l'una dall'altra, invece le dame sono state prese di mira con commenti negativi e frecciatine velenose.

"Ma l'amor proprio sanno che cos'è?", "Se esistono uomini come Alessio, è perché ci sono donne come loro che gli danno retta", questi sono i pareri più gettonati sui social su questa chiacchierata dinamica.

Lo sfogo di Rosanna su Instagram

Se Alessio si sta limitando a lanciare frecciatine e Debora non ha ancora rotto il silenzio su questa vicenda, Rosanna ha scelto di metterci la faccia e rispondere a tono a tutti quelli che l'hanno criticata negli ultimi giorni.

"Scrivete questi commenti perché avete una vita vuota, impegnatevi a fare altro.

Sveglia! Dovreste capire che certe cose è meglio non dirle", ha dichiarato la dama di Uomini e donne in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram di recente.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Il pubblico di Canale 5 forse non sa che la frequentazione tra Alessio e Rosanna è finita: nelle puntate che saranno trasmesse in tv nei prossimi giorni, infatti, la dama chiuderà con il cavaliere e lui non la prenderà bene.

Tra i due ci saranno diversi battibecchi ma nessun ritorno di fiamma, anzi entrambi proveranno a voltare pagina dicendosi pronti a nuove conoscenze.

Anche Debora si farà da parte e inizierà un altro percorso che non includerà l'imprenditore con il quale è uscita a cena nell'ultimo periodo.