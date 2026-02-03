C'è tensione dietro le quinte di Uomini e donne, o meglio questo è quello che si evince da una mossa social dell'autrice Raffaella Mennoia. Come hanno notato diversi fan, nelle ultime ore la "spalla" di Maria De Filippi ha unfollowato Martina De Ioannon su Instagram dopo la messa in onda delle puntate in cui Ciro Solimeno ha raccontato dei contatti che avrebbero avuto nel periodo in cui lui era corteggiatore e lei tronista.

Il gesto che non passa inosservato

In televisione Maria De Filippi dice di non voler più parlare di Martina, e la sua storica collaboratrice Raffaella Mennoia prende le distanze dalla giovane sui social: tutto questo è accaduto nelle ultime 24 ore e i fan non si sono lasciti sfuggire nulla del "dramma" che sembra essere in atto dietro le quinte del popolare dating-show.

Come hanno notato alcuni attenti utenti di Instagram, tra il 2 e il 3 febbraio l'autrice di Uomini e donne ha smesso di seguire De Ioannon, con la quale ha sempre avuto un bel rapporto davanti e dietro le telecamere.

Le rivelazioni di Ciro su quello che sarebbe accaduto nel periodo in cui la 28enne era sul trono (presunti contatti telefonici e incontri in albergo all'insaputa della redazione), avrebbero raffreddato il legame con la maggior parte delle persone che lavorano per il programma, a partire dalla "spalla" della presentatrice.

Il silenzio di Martina

Se Raffaella Mennoia non ci ha pensato due volte ad unfolloware Martina dopo tutto quello che è emerso nell'ultimo periodo, la giovane non si è ancora esposta in nessun modo sulla vicenda.

Chi lavora nella redazione di Uomini e donne sembra aver perdonato Ciro per gli errori che ha commesso più di un anno fa, non De Ioannon perché non si sarebbe neppure scusata con loro per aver infranto il regolamento scrivendosi con uno dei suoi corteggiatori durante il percorso.

Seconda chance per Ciro a Uomini e donne

Tra il 2 e il 3 febbraio sono state trasmesse in tv le puntate di Uomini e donne in cui Ciro ha chiesto scusa a tutti per aver infranto le regole e, a sorpresa, è stato perdonato.

Se in passato chi ha preso in giro la redazione è stato cacciato quasi immediatamente, Maria De Filippi ha deciso di essere più indulgente con Solimeno concedendogli la possibilità di continuare l'avventura sul trono.

"Non hai fatto nulla di così grave, se vuoi puoi restare", ha detto la conduttrice suscitando la perplessità di un'ampia fetta di pubblico.