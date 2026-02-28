In quest'edizione di Uomini e donne Gemma Galgani è incappata solo in delusioni d'amore, ma sui social continua a mostrarsi sorridente e combattiva. Nelle ultime ore, infatti, la dama ha pubblicato su Instagram un simpatico video nel quale bacia un alce di peluche come se fosse un ranocchio, quindi con la speranza che questo gesto potrà aiutarla a trovare il suo principe azzurro.

Il video caricato su Instagram

"So che è un alce e non un ranocchio, ma ci provo lo stesso", sono le parole che ha usato Gemma per commentare un video che ha postato nelle storie del suo profilo Instagram questo weekend.

La storica dama di Uomini e donne, infatti, si è resa protagonista di una gag che sta facendo molto discutere: mentre era a cena in un ristorante della sua città, Galgani ha visto un peluche e ha deciso di baciarlo nella speranza che potrà portarle fortuna in amore (come succede nelle favole quando il ranocchio si trasforma nel principe azzurro).

Poco spazio nelle ultime registrazioni di Uomini e donne

Chi ha letto le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne saprà che Gemma non ha avuto molto spazio, anzi è "in panchina" da quasi un mese.

Accettato il rifiuto di Mario e chiuse le brevi conoscenze con Ciro e Patrizio, la 76enne non è stata più chiamata al centro dello studio e questo l'ha fatta finire ai margini delle dinamiche del trono Over.

L'edizione 2025/2026 del dating-show terminerà tra circa due mesi e mezzo, ma Galgani sembra credere fortemente nella possibilità di riuscire a trovare la persona giusta prima dell'estate.

Le riprese dopo il weekend

Come ogni settimana, le nuove puntate di Uomini e donne saranno registrate lunedì e martedì pomeriggio: il cast, dunque, si ritroverà in studio sia il 2 che il 3 marzo per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto nelle loro frequentazioni in questi giorni.

A queste riprese non parteciperanno tutti i protagonisti che hanno lasciato il cast la volta precedente, ovvero Elisabetta, Sebastiano e Sabrina: i tre hanno deciso di non proseguire il percorso nel dating-show e sono andati via ognuno per conto proprio.

I fan sono curiosi di sapere se Mario e Cinzia saranno in studio dopo il weekend perché martedì scorso erano assenti per motivi ignoti.