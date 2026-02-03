Gemma Galgani e Mario Lenti sono stati i protagonisti assoluti di tutta la prima parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma da qualche settimana le cose sembrano essere cambiate. Le anticipazioni delle ultime registrazioni che ci sono state agli studi Elios, infatti, svelano che la dama e il cavaliere non sono mai stati chiamati al centro e la conduttrice non gli ha riservato neppure pochi minuti del suo tempo.

Cala il sipario su Gemma e Mario a Uomini e donne

Che fine hanno fatto Gemma e Mario? O meglio, perché non si parla più di loro a Uomini e donne?

Sono queste le domande che i fan si stanno ponendo da diversi giorni, in particolare da quando sono trapelate le anticipazioni delle ultime registrazioni del dating-show di Canale 5.

Se per mesi Galgani e Lenti sono stati i protagonisti assoluti delle puntate, è da un paio di settimane che sembra essere calato il sipario sulla loro dinamica ma anche su quelle collegate alle loro frequentazioni con altri componenti del parterre Over.

Oggi, 3 febbraio, ci sono state nuove riprese e Maria De Filippi non ha mai interpellato né la dama né il cavaliere che nel recente passato hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con chiarimenti, liti e tentativi di riappacificazione.

Il gelo dopo la dichiarazione d'amore a Verissimo

Solo una paio di settimane fa andava in onda la puntata di Verissimo in cui Gemma si dichiarava pazzamente innamorata di Mario, ma le cose non sono cambiate affatto dopo quell'intervista.

La dama e il cavaliere si sono ritrovati negli studi di Uomini e donne in diverse occasioni, e lei ha chiesto un'altra possibilità in ogni modo: l'imprenditore, però, non si è mai smosso dalla propria posizione e ha ripetuto che non intende tornare a frequentare la 76enne.

Le anticipazioni delle riprese del 3 febbraio

Il 3 febbraio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e di Gemma e Mario non si è parlato.

Le anticipazioni del web svelano che Maria De Filippi si è concentrata a lungo sull'ennesimo faccia a faccia tra Elisabetta e Sebastiano: lei ha deciso di chiudere dopo aver saputo del bacio che lui ha dato ad un'altra la sera precedente, anche se ha detto che non gli è piaciuto.

Tensione anche tra Alessio e Gianni Sperti, che hanno avuto una lite piuttosto accesa perché l'opinionista si è esposto per difendere Deborah e Rosanna dalle critiche del cavaliere.