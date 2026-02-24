Sono passate più di tre settimane dall'ultima chiamata al centro studio di Gemma Galgani: è da quasi un mese, dunque, che la dama di Uomini e donne è fuori dalle dinamiche del trono Over. Da quando è stata rifiutata definitivamente da Mario Lenti, infatti, la 76enne è finita "in panchina" e ci è rimasta anche nelle registrazioni del 23 e 24 febbraio.

Nessuna novità su Gemma

I fan di Uomini e donne non ricevono notizie di Gemma da quasi un mese perché Maria De Filippi non la chiama al centro da più di sei registrazioni.

Le anticipazioni delle riprese che ci sono state nelle ultime tre settimane, infatti, non c'è neppure un accenno a Galgani o ad una sua nuova frequentazione e questa è la conferma che attualmente è fuori dalle dinamiche della versione Over del programma.

In rete c'è chi sostiene che in questo periodo la 76enne sarebbe invisibile, e in effetti è come se fosse assente visto che non viene interpellata neanche per esprimere un'opinione su quello che succede in studio.

Il declino dopo la rottura con Mario

Gemma è finita nell'ombra da quando Mario l'ha rifiutata definitivamente, quindi quasi un mese fa.

Dopo le puntate in cui ha minacciato di lasciare Uomini e donne per sempre, infatti, la dama è stata messa da parte ed è stata rimpiazzata da nuovi protagonisti.

Anche l'imprenditore pugliese ha avuto poco spazio nelle ultime registrazioni, ma sicuramente più della 76enne che ha cercato di conquistarlo in ogni modo dall'inizio della stagione.

Le ultime anticipazioni di Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate il 24 febbraio non si è parlato di Gemma, ma di tre protagonisti del cast che hanno deciso di andare via.

Elisabetta e Sebastiano hanno abbandonato il parterre ognuno per conto proprio (lei non ha escluso un ritorno quando si sentirà pronta a nuove conoscenze), e la stessa cosa l'ha fatta Sabrina tra lo stupore generale.

Marina, invece, ha messo su un siparietto che è destinato a far discutere: turbata dalle critiche di Tina, la dama si è rifugiata dietro le quinte urlando e rispondendo a tono all'opinionista che non perde l'occasione per punzecchiarla davanti alle telecamere di Canale 5.