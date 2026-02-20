In questi giorni sul web si sta parlando molto di Alessio Pili Stella e delle frequentazioni che sta portando avanti a Uomini e donne. Giuseppe Molonia ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata sul primo numero online di LolloMagazine, e ha detto cose molto interessanti sia sul cavaliere che su Rosanna Siino. L'imprenditore ha un po' rimproverato il "collega" per essere stato con due donne diverse in 48 ore e poi dell'ex fidanzata ha detto che la trova molto diversa da come la ricordava.

Le parole di Giuseppe

Nell'ultimo periodo a Uomini e donne sta tenendo banco il "triangolo" con protagonisti Alessio, Rosanna e Debora: tra i tanti che hanno commentato quello che è andato in onda nei giorni scorsi c'è anche Giuseppe, ex del programma e molto vicino a due personaggi coinvolti in questa vicenda.

Interpellato sul comportamento del cavaliere e sulla sua scelta di avere un'intimità con due dame diverse nel giro di 48 ore, Molonia ha detto: "Uscire con una e il giorno dopo con l'altra è un neo che si porterà dietro".

"Io gliel'ho detto in modo chiaro: se c'è sentimento vada fino in fondo, ma con rispetto", ha concluso l'imprenditore siciliano in una recente intervista.

Il parere sull'ex compagna Rosanna

Giuseppe, dunque, ha rimproverato Alessio per la leggerezza con la quale avrebbe vissuto l'intimità con Debora e Rosanna, ma ci ha tenuto a precisare che da parte sua non c'è nessuna gelosia perché è felicemente fidanzato.

In merito al corteggiamento che la sua ex ha fatto al cavaliere nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, l'imprenditore ha detto: "La vedo diversa, quasi non la riconosco".

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne

Alessio sarà al centro dell'attenzione anche nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda nei prossimi giorni.

Rosanna deciderà di non dare un'altra possibilità al cavaliere, e anche Debora si allontanerà da lui dopo un breve periodo di riflessione.

Il protagonista del trono Over andrà contro entrambe le dame che ha frequentato ultimamente, e questo lo porterà a litigare in maniera molto accesa sia con loro che con Gianni Sperti che interverrà per difenderle.