Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda questa settimana, avranno parecchi assenti: da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio, ad esempio, in studio non si vedranno l'opinionista Tina Cipollari, la dama Sabrina Zago e il cavaliere Federico Mastrostefano. Quest'ultimo salterà anche gli appuntamenti trasmessi su Canale 5 giovedì 12 e venerdì 13, ai quali non parteciperanno neppure Mario Lenti e Arcangelo Passirani.

Tante defezioni nel cast delle prossime puntate

Ci saranno molti assenti nelle puntate di Uomini e donne in onda dal 9 al 13 febbraio: le anticipazioni del web, infatti, svelano che la settimana si aprirà con un appuntamento al quale non parteciperanno Tina (impegnata con le registrazioni di servizi per Striscia la notizia), Sabrina e Federico.

Se la dama riapparirà nel parterre tra giovedì e venerdì prossimo, il cavaliere di Roma non metterà più piede agli Elios per motivi ancora sconosciuti.

Si vocifera che attualmente Mastrostefano sarebbe fuori dal cast, ma in studio non si è mai parlato né di questo né del perché il protagonista del trono Over è uscito di scena.

Arcangelo abbandona Uomini e donne

Gli assenti delle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse il 12 e il 13 febbraio, invece, saranno soltanto due: i cavalieri Mario e Arcangelo.

L'imprenditore che ha fatto perdere la testa a Gemma all'inizio di questa edizione non sarà in studio per motivi di lavoro, tant'è che la prossima settimana tornerà regolarmente al suo posto nel parterre.

Anche Passirani riapparirà agli Elios, ma solo per comunicare a tutti la sua decisione di abbandonare definitivamente il programma dopo quasi un anno.

In arrivo nuove anticipazioni

Oggi, 9 febbraio ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne, e le anticipazioni che trapeleranno in serata dovrebbero fare chiarezza sulle conoscenze più chiacchierate di questo periodo.

I fan sono curiosi di scoprire se Elisabetta e Rosanna hanno mantenuto il punto con Sebastiano e Alessio oppure se hanno deciso di dargli un'altra possibilità, se Gemma ha dimenticato Mario e se Sara è riuscita a recuperare il proprio percorso uscendo in esterna con nuovi corteggiatori.