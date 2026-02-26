Sara Gaudenzi è sul trono di Uomini e donne dallo scorso ottobre e probabilmente ci rimarrà fino a maggio, ma molti fan sembrano non apprezzare affatto né lei né lo spazio che la redazione continuare a dare ad un percorso scarno di emozioni. Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce di un pensiero condiviso da tantissimi spettatori, ovvero che le conoscenze della ragazza con i corteggiatori sarebbero noiose e tutte uguali dall'inizio della stagione.

Dure critiche alla tronista Sara

Oggi, 26 febbraio, è andata in onda una puntata di Uomini e donne dedicata anche a Sara e alle esterne che ha fatto con Matteo e Alessio nei giorni precedenti.

Mentre su Canale 5 venivano trasmessi i baci e i confronti tra i tre protagonisti di questo trono, sul web venivano pubblicati tanti commenti negativi.

"Non c'è un minimo interesse. Ci stanno propinando questo trono da mesi, ma è il nulla cosmico. Basta. Guardo U&D dal 2015 e non mi è mai capitato un trono no sense come questo, lo seguo solo perché sta andando in onda. Che schifo e che noia", ha scritto Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram questo giovedì.

Il parere del pubblico di Uomini e donne

Il pensiero di Lorenzo Pugnaloni sul trono di Sara è lo stesso di tanti fan di Uomini e donne, gli stessi che in queste ore si sono esposti sui social per criticare sia la ragazza che chi continua a darle spazio in tv.

"Ma perché si ostinano a tenerla lì se non piace a nessuno?", "Stiamo guardando un trono infinito per una scelta che, qualunque sarà, durerà il tempo di tre ospitate e due sponsorizzazioni", "Gianni è l'unico a cui interessa di questo trono", "Neanche Maria è attenta a quello che dicono", "Quando finirà questo supplizio?", "Che tristezza incredibile", "Non c'è niente di vero", "Liberateci di questo trono, per favore", si legge su X.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Le conoscenze di Sara andranno avanti tra alti e bassi, e nelle prossime puntate che andranno in onda ci saranno nuovi baci e altre discussioni.

In un'occasione Alessio lascerà lo studio furioso, ma la tronista di Uomini e donne lo convincerà a tornare per portare a termine una frequentazione che hanno cominciato da poco ma che sembra aver già dato tanto ad entrambi.
