Sara Gaudenzi è sul trono di Uomini e donne dallo scorso ottobre e probabilmente ci rimarrà fino a maggio, ma molti fan sembrano non apprezzare affatto né lei né lo spazio che la redazione continuare a dare ad un percorso scarno di emozioni. Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce di un pensiero condiviso da tantissimi spettatori, ovvero che le conoscenze della ragazza con i corteggiatori sarebbero noiose e tutte uguali dall'inizio della stagione.

Dure critiche alla tronista Sara

Oggi, 26 febbraio, è andata in onda una puntata di Uomini e donne dedicata anche a Sara e alle esterne che ha fatto con Matteo e Alessio nei giorni precedenti.

Mentre su Canale 5 venivano trasmessi i baci e i confronti tra i tre protagonisti di questo trono, sul web venivano pubblicati tanti commenti negativi.

"Non c'è un minimo interesse. Ci stanno propinando questo trono da mesi, ma è il nulla cosmico. Basta. Guardo U&D dal 2015 e non mi è mai capitato un trono no sense come questo, lo seguo solo perché sta andando in onda. Che schifo e che noia", ha scritto Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram questo giovedì.

Il parere del pubblico di Uomini e donne

Il pensiero di Lorenzo Pugnaloni sul trono di Sara è lo stesso di tanti fan di Uomini e donne, gli stessi che in queste ore si sono esposti sui social per criticare sia la ragazza che chi continua a darle spazio in tv.

"Ma perché si ostinano a tenerla lì se non piace a nessuno?", "Stiamo guardando un trono infinito per una scelta che, qualunque sarà, durerà il tempo di tre ospitate e due sponsorizzazioni", "Gianni è l'unico a cui interessa di questo trono", "Neanche Maria è attenta a quello che dicono", "Quando finirà questo supplizio?", "Che tristezza incredibile", "Non c'è niente di vero", "Liberateci di questo trono, per favore", si legge su X.

Ma quindi si ostinano a tenere Sara nonostante non funziona non le piace nessuno e non piace a nessuno ?!? Ricordo gente mandata via poco dopo perché non era cosa

...#uominiedonne — Alessia. (@AlessiaGuetti) February 26, 2026

Le anticipazioni delle prossime puntate

Le conoscenze di Sara andranno avanti tra alti e bassi, e nelle prossime puntate che andranno in onda ci saranno nuovi baci e altre discussioni.

In un'occasione Alessio lascerà lo studio furioso, ma la tronista di Uomini e donne lo convincerà a tornare per portare a termine una frequentazione che hanno cominciato da poco ma che sembra aver già dato tanto ad entrambi.