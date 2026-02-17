Nella puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 17 febbraio è stato dato spazio sia a Ciro Solimeno che a Sara Gaudenzi, ed entrambi hanno ricevuto moltissime critiche sui social. Tanti fan del programma non stanno apprezzando né i tronisti né chi li sta corteggiando, anzi sul web sono in parecchi a pensare che tutti starebbero solo recitando per fare spettacolo.

Le critiche del pubblico di Uomini e donne

Per la seconda parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne la redazione ha scelto di puntare solo su due tronisti, ma questa scelta sembra non convincere la maggior parte dei telespettatori.

Un parere che stanno condividendo in molti in questo periodo, infatti, è che Ciro e Sara non sarebbero interessati a nessuno e starebbero portando avanti conoscenze futili per assicurarsi spazio nelle registrazioni.

Soltanto oggi, 17 febbraio, entrambi i protagonisti del dating-show sono stati criticatissimi da chi ha guardato la puntata in cui Solimeno ha litigato con tutte le sue corteggiatrici e Gaudenzi ha riempito di complimenti il nuovo arrivato Alessio, amico e capo di Ciro con il quale si è scritta su Instagram l'estate scorsa.

Lo scetticismo dei fan sui social

In queste ore sui social sono stati pubblicati molti commenti contro i due tronisti di Uomini e donne, ma anche contro chi li sta corteggiando davanti alle telecamere.

"Sono fake", "Stanno facendo una recita solo per fare show, è così palese", "Il loro obiettivo è la luce della telecamere, in questi troni non c'è niente", "Che sceneggiate", "Tutto falso", "Uno peggio dell'altro", "Sono talmente disperati che hanno dovuto chiedere a Ciro di portare un suo collega per Sara", "Si sono scritti su Instagram e hanno bisogno di U&D per frequentarsi? Patetici", "Io non credo a nessuno", "Non ci sono emozioni vere", si legge su X il 17 febbraio.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Nonostante lo scetticismo di un'ampia fetta di pubblico, Ciro e Sara stanno continuando a cercare l'amore e nella registrazione di Uomini e donne del 16 febbraio hanno fatto passi importanti.

Le anticipazioni svelano che la tronista ha baciato per la terza volta Alessio e ha chiarito con Matteo, invece Solimeno ha fatto pace con Alessia e ha assistito all'uscita dallo studio di Elisa e Martina.