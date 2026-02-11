Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e donne è iniziato in salita e sta finendo nel peggiore dei modi. Da quando Marco Veneselli e Jakub Bakkour sono andati via, infatti, la tronista si barcamena a fatica tra corteggiatori che non le interessano e molti fan si dicono stufi di lei e del suo comportamento in studio.

Le critiche alla tronista di Uomini e donne

Sono passati più di quattro mesi da quando Sara si è accomodata sul trono, ma la scelta per lei sembra sempre più lontana.

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, infatti, la tronista ha dovuto accettare le autoeliminazioni di Marco e Jakub e ha chiesto alla redazione di poter continuare l'avventura con Simone e Raien.

Nel giro di poche settimane anche questi due corteggiatori sono andati via, ma la ragazza è rimasta nel cast grazie all'arrivo di Alessio (amico di Ciro), Mattia e Matteo.

Tra il pubblico, però, sta montando un certo malcontento per lo spazio che viene concesso a Sara a discapito di nuovi personaggi che potrebbero ravvivare le dinamiche del programma nella seconda parte della stagione.

Gli spettatori contro Sara sui social

Oggi, 11 febbraio, è andata in onda una puntata di Uomini e donne dedicata anche a Sara e alla sua decisione di eliminare Raien, e sui social sono stati in tanti ad esporsi per dirsi stufi di questo trono.

"Lei è falsa e ridicola, basta", "Ma perché non va via?", "Il suo trono non ha più senso, la mandassero a casa", "Facciamo partire una rivolta, non la sopporto più", "Per lei è sempre colpa degli altri, è la versione giovane di Gemma", "Praticamente ogni settimana esce con uno diverso per andare avanti, assurdo", "Ora piange per passare da vittima", "Sta lì da settembre e forse ci rimarrà fino a maggio, cosa abbiamo fatto di male?

", si legge su X in queste ore.

Nessun nuovo tronista in arrivo

Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, la decisione della redazione è chiara: da qui alla fine della stagione sul trono ci saranno soltanto Ciro e Sara.

Visto che mancano pochi mesi alla pausa estiva, è improbabile che verrà presentato un nuovo tronista nelle prossime puntate, anche perché non avrebbe abbastanza tempo per trovare la persona giusta.