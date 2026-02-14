Oggi, 14 febbraio, su Witty Tv è stato pubblicato un nuovo episodio de "La posta del cuore": Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato consigli d'amore, la maggior parte dei quali su come affrontare il giorno di San Valentino. La dama di Uomini e donne, inoltre, su Instagram ha fatto una dedica alle sue fan scrivendo che questa giornata così speciale la vuole condividere con tutte loro.

Il messaggi della dama di Uomini e donne

In questi giorni sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui Gemma ha valutato l'ipotesi di lasciare il parterre dopo 16 anni, un pensiero che è durato poco e che ha scacciato dalla sua mente nel giro di un paio di giorni.

La dama è rimasta perché è convinta di poter trovare l'amore in studio, ma per ora deve accontentarsi dell'affetto delle persone che la supportano anche a distanza.

Nel video con il quale ha invitato i suoi follower a guardare il nuovo episodio de "La posta del cuore", la protagonista del trono Over ha aggiunto una dedica alle sue fan.

"Il mio San Valentino è con voi tutte", ha scritto Galgani su Instagram il 14 febbraio.

La 76enne ha anche dato consigli d'amore e ha omaggiato Tina e le telespettatrici con deliziosi cioccolatini.

La crisi e le liti con Tinì

Guardando l'episodio de "La posta del cuore" dedicato a San Valentino, Gemma sembra essersi ripresa alla grande dalla crisi che l'ha colpita nelle ultime puntate.

La storica protagonista di Uomini e donne, infatti, in questa settimana ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con sfuriate, lacrime, uscite dallo studio e confronti molto accesi.

A colpire il pubblico sono stati soprattutto gli scontri tra la dama e Tinì, una serie di litigi nel corso dei quali l'opinionista non le ha mandate a dire a Galgani.

Le date delle prossime registrazioni

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato quando ci saranno le due nuove registrazioni di Uomini e donne.

Salvo cambi di programma dell'ultima ora, il cast si ritroverà in studio sia lunedì 16 che martedì 17 febbraio per partecipare a puntate che poi saranno trasmesse in televisione tra qualche settimana e che aggiorneranno il pubblico sulle frequentazioni più interessanti di questo periodo.