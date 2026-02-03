Da giorni Ida Platano sta pubblicando sul suo profilo Instagram alcuni dei commenti negativi che sta rivedendo da chi non apprezza il suo nuovo aspetto fisico. La storica dama di Uomini e donne, infatti, ha deciso di rispondere a tono a tutte le persone che la stanno definendo troppo magra e poco femminile: in una storia, inoltre, la parrucchiera ha anche replicato a chi sostiene che Riccardo Guarnieri non si rifidanzerebbe con lei se la vedesse com'è oggi.

La condivisione degli insulti sui social

Da quando ha deciso di mostrare i risultati dei suoi duri allenamenti in palestra, Ida è stata presa di mira da critiche e offese piuttosto pungenti.

"Sei diventata orrenda, prima eri bella", è uno dei commenti più gettonati da chi non apprezza il corpo esile e muscoloso della protagonista di Uomini e donne.

Oggi, 3 febbraio, la dama ha deciso di condividere con i suoi follower altri insulti che le sono stati inviati su Instagram e tra questi c'è anche il messaggio di chi ha menzionato il suo storico ex fidanzato.

"Chissà cosa direbbe Riccardo se ti vedesse", ha scritto un'utente attirando l'attenzione di Platano.

"Riccardo non mi vorrebbe ora? Chi se ne frega, avete rotto", ha replicato la parrucchiera in un misto tra italiano e dialetto siciliano.

Le critiche sull'aspetto fisico

"Avete rotto" è la risposta che Ida ha dato a tutti i suoi hater, da chi continua a punzecchiarla su Riccardo a chi pensa che sarebbe dimagrata troppo nell'ultimo periodo.

Anche se non frequenta gli studi di Uomini e donne da quasi un anno e mezzo, Platano è costantemente al centro dell'attenzione per quello che pubblica sui social, in particolare i contenuti in cui mette in mostra il suo fisico scolpito dagli allenamenti in palestra.

Nessun nuovo amore lontano da Uomini e donne

Ida non ha lasciato il cast di Uomini e donne perché ha trovato l'amore fuori, anzi a distanza di un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione in tv la parrucchiere sarebbe ancora single.

"Puoi tornare quando vuoi, le porte per te sono sempre aperte", aveva detto Maria De Filippi alla parrucchiera quando ha annunciato che non sarebbe rientrata nel parterre perché non si sentiva pronta a nuove conoscenze.